Žiri "Pinkovih Zvezda" večeras gostuje u emisiji "Amidži šou".

Zorica Brunclik, Bosanac, Jelena Karleuša, Desingerica i Viki Miljković napravili su atmosferu za pamćenje, a njihovi odgovori i ono što su radili prepričavaće se mesecima.

Karleuša donela poklon za Cecu

Jelena Karleuša donela poklon za Cecu Foto: Printscreen

Ognjen je tokom emisije pročitao svoje sponoze, a nakon toga pop diva poželela je da svojim kolegama iz žirija pokloni proizvode iz svoje kozmetičke linije.

JK je svakom darovala po kesu, a onda je došao red na Viki Miljković.

Naime, Karleuša je za Viki spremila čak dve kese, a na iznenađenje svih ona je obrazložila ovaj postupak:

"Viki jedna kesa je za tebe, a druga za kumu, želimo da i ona lepo miriše kao i mi."

Iako se Viki prvo zahvalila na poklonu, odmah je počela sa "pretresanjem" istog pitavši pop divu više puta da li u kesi nema nekih neprijatnih iznenađenje.

 Pogledajte dodatni snimak:

Ceca Ražnatović Izvor: Kurir