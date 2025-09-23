KARLEUŠA ŠOKIRALA U PROGRAMU UŽIVO! Izvadila kesu sa dva predmeta i poklonila Ceci Ražnatović, svi zabezeknuli pa usledila hitna provera sadržaja
Žiri "Pinkovih Zvezda" večeras gostuje u emisiji "Amidži šou".
Zorica Brunclik, Bosanac, Jelena Karleuša, Desingerica i Viki Miljković napravili su atmosferu za pamćenje, a njihovi odgovori i ono što su radili prepričavaće se mesecima.
Karleuša donela poklon za Cecu
Ognjen je tokom emisije pročitao svoje sponoze, a nakon toga pop diva poželela je da svojim kolegama iz žirija pokloni proizvode iz svoje kozmetičke linije.
JK je svakom darovala po kesu, a onda je došao red na Viki Miljković.
Naime, Karleuša je za Viki spremila čak dve kese, a na iznenađenje svih ona je obrazložila ovaj postupak:
"Viki jedna kesa je za tebe, a druga za kumu, želimo da i ona lepo miriše kao i mi."
Iako se Viki prvo zahvalila na poklonu, odmah je počela sa "pretresanjem" istog pitavši pop divu više puta da li u kesi nema nekih neprijatnih iznenađenje.
Pogledajte dodatni snimak: