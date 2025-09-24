Slušaj vest

Poznati producent i kompozitor Aleksandar Milić Mili danas je srećno oženjen, a u suprugu Ninu i danas je zaljubljen kao i prvog dana.

I pre zvaničnog upoznavanja, Nina i Mili dosta su priča čuli jedno o drugom od strane zajedničkih prijatelja. Dok su kompozitoru drugarice govorile kako imaju savršenu devojku za njega, lepu Ninu koja studira u Italiji, Aleksandar Milić Mili je u njihovim pričama bio "car koji živi u vili na Dedinju", što je zaista u tom trenutku i bila istina.

Sticajem okolnosti, Mili je jedno vreme živeo u Užičkoj ulici u Beogradu, a baš kad je trebalo da se vidi sa Ninom, to se promenilo.

- Vilu mi je dao jedan drug na korišćenje, jer sam mu ja pomogao nešto finansijski - ispričao je Mili i dodao:

- Bila je to neverovatna rezidencija, tamo sam napravio studio i prostor za život. Moja spavaća soba je imala 250 kvadrata, samo kamin je imao šest metara. Imao sam i svoj park, obezbeđenje, neki francuski novinari su se šokirali, pitali su ko ovako može da živi od muzike u Srbiji - rekao je on, ali kada je Nina ušla u njegov život od vile nije bilo ni traga ni glasa.

Naime, on se tada već preselio u studio od svega petnaestak kvadrata na Dorćolu, a kada je prvi put video Ninu, Mili kaže da je odmah znao da je "to - to".

Foto: Printscreen/Instagram

Ljubav na prvi pogled

- Od momenta kada sam je video, znao sam da će mi biti žena jednog dana. Ona se već sutradan vraćala za Italiju na studije. Ovim drugaricama sam odmah rekao: "Dan kada Nina sleti, ja moram da znam." Šest meseci kasnije, ona se vraća za Novu godinu i doček 2004. provodimo zajedno - prisetio se on, pa nastavio:

- Rekao sam joj da sutra idemo na večeru i nakon toga smo otišli u jedan kafić gde sam voleo da idem. Tamo sam je pitao da li ima dečka, rekla je da ima. Odmah sam joj rekao: "Vidi, plan je ovakav: sutra ujutru ti njega nazovi i reci mu da od vas nema ništa, da nije to - to. Mi se čujemo oko podne, ja dolazim po tebe i ti i ja se više ne razdvajamo." Njoj je to bilo smešno, ali tako je i bilo, to je bilo naše drugo viđenje u životu. Od tada do sada imamo najsavršeniji mogući brak, da sam ga crtao ne bi bio takav. Lepšu i pametniju osobu od nje nisam mogao da sretnem.

Ona se opet vratila u Italiju na šest meseci, a ja sam živeo u Monaku tri meseca godišnje, gde smo otišli zajedno autom, čim se vratila iz Italije. Tamo smo se i verili, a nakon godinu dana smo napravili i veliku svadbu.Ćerka Mia je došla na svet 2006. godine, a nakon godinu i po dana i sin Markus, koji su od tada centar našeg univerzuma", ispričao je Mili.

