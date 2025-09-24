Slušaj vest

Dado Polumenta posle dva propala braka sreću je našao kraj sadašnje supruge Ivone, sa kojom je dobio dvoje dece.

Oni su godinama u skladnom braku, a Ivona je jednom prilikom stavila tačku na priče da se udala za pevača zbog novca.

"Imao je 1000 dinara u džepu"

„Mene kad vide na Instagramu, pa kažu: ‘Jao, ova se udala zbog para’, ili nosim ovo nosim ono… Dado je imao 1000 dinara u džepu, ako i toliko kada smo se mi upoznali. Najmanje su pare bitne. To što je on pevač ne mora da znači da ima para, čak uopšte ne mora da znači i nema veze sa tim. Ljudi na taj način govore o sebi, svako ko napiše takav komentar govori šta nosu u sebi… Sa druge strane, mnogi ljudi sa različitih krajeva sveta, različitih godina, na tim slikama vide u nama ono što zaista jeste…“, govorila je Ivona jednom prilikom.

1/5 Vidi galeriju Dado Polumenta i Ivona Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

Inače, Dado je takođe govorio jednom prilikom o brakovima u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović".

- Ja sam toliko želeo da imam ženu pa sam onda bukvalno napravio dve katastrofalne greške u životu u tom nekom odabiru i to upravo iz te želje - rekao je iskreno Dado Polumenta.

"Naša priča je filmska"

On je tada ispričao i kako je počela njihova ljubav.

- Naša priča je bukvalno nestvarna, filmska i što je najgore mi smo pokušavali dva meseca da se sretnemo da popijemo kafu, ali nikada nam se nisu uklapali termini i mene smori ta priča u vezi sa njom i ja nazovem producenta i kažem da ide crna cura, sve novo, a on mi kaže: "Druže mi smo sve dogovorili sa Ivonom, ona dolazi na snimanje, ne znam kakav ti problem imaš". Od momenta kada smo počeli da radimo mene je oduševila ta profesionalnost tu je takva hemija proradila, kao da smo izašli iz bajke. I pesma to opisuje i priča i spot koji to prati, sve se poklopilo - pričao je on i dodao:

Foto: Kurir Televizija

- I ona i ja smo odlepili jedno za drugim posle tog snimanja ali nismo ni reč progovorili u vezi sa nama, ali ja sam bio oduševljen što postoji neko poput mene da snima 12 sati i da nije umoran nego da je srećan što je tako nešto uradio. Energetski smo legli definitvno. Ništa se nije tu desilo do snimanja drugog spota i to negde pred kraj kada je počela da mi pokazuje neke osmehe, a ja sam bio u šoku totalnom. Snimili smo do sada nekih sedam spotova...

Dado Polumenta o Ivoni: