Članovi stručnog žirija Pinkovih zvezda gostovali su na ružičastoj televiziji i govorili o novom projektu.

Prilikom razgovora komentarisali su muzičku scenu i birali dve najveće zvezde trenutno, a tom prilikom je i Jelena Karleuša dala svoj sud.

Članovi stručnog žirija u emisiji Amidži šou Foto: Printscreen

U okviru rubrike "Ili ili" emisije "Amidži šou" gosti su birali koja pevačica zaslužuje titulu "najveće mlade zvezde", a Jelena kao i uvek iskreno dala sud. Kada su se na monitoru pojavile Aleksandra Prijović i Tea Tairović, Karleuša je bez dlake na jeziku analizirala njihov uspeh.

- Aleksandra lepo peva, ali nema karakter - rekla je Jelena.

- Karakter nije bitan. Ona je napravila uspeh, bez konkurencije - umešala se Zorica Brunclik.

- Meni je bitan karakter, ako biram. Ja mislim da pevač mora da ima karakter - objasnila je Karleuša.

Pop diva je istakla i svoje mišljenje kada je u pitanju uspeh i Tee Tairović.

Jelena Karleuša o Tei Tairović Foto: Printscreen

- Apsolutno Tea Tairović! Krv, znoj, suze, energija, meso, pršti, vatra... Ja volim kad je vatra! Tea ima nešto, s*ksi je, bomba je. Prija mi se super sviđa, ali nit žubori nit rumori. Pre bih đuskala kod Tee Tairović nego kod Prije jer mi je Prija mlaka - zaključila je JK.

