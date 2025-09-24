NOVI POČETAK ANJE BLA NA EGZOTIČNOJ DESTINACIJI! Napustila Srbiju i pokazala novi dom: Bazen, teretana, dvorište i nestvaran pogled sa balkona (FOTO)
Anja Bla preselila se Dubai, a pratiocima na Instagramu ponosno je pokazala svoj novi stan.
Nakon raskida sa Bakom Prasetom, napustila je Srbiju i rešila da se posveti novom početku na egzotičnoj destinaciji.
Da je vezu sa bivšim partnerom ostavila iza sebe, govori njen osmeh na licu ali i planovi koje ima za budućnost.
Novi početak
Novi stan Anje Bla nalazi se u novoj zgradi u kojoj niko nije živeo. Iako nekretnina nije potpuno opremljena ona je pokazala kako sve to izgleda.
Terasa iznosi 13 kvadratnih metara sa nestvarnim pogledom na plažu i grad.
- Spavaća soba nije mnogo velika, ali ima poprilično veliki orman u koji mi je bilo bitno da mogu da stavim stvari - govorila je Anja u svom video klipu.
U okviru kompleksa gde se nalazi stan, tu su i teretana, i bazen, ali i dvorište. Anja je posebno istakla pogled sa balkona koji vredi milion dolara, te se ponosno fotografisala i snimala.
Puno košta
Anja je progovorila i o ciframa i priznala koliko ju je ovo luksuzno zadovoljstvo koštalo.
- Uglavnom, moj stan košta 140.000 dirhama, to je 32.500 evra godišnje, što na mesečnom nivou izađe oko 2.700 evra. Plus, ima da se plati 5% provizije agenciji, 5% se daje za depozit, 5% se isto plaća taksa državi, tako da je još otišlo 15%. To sve na kraju izađe oko 37.000 - otkrila je Anja Bla.
Anja Bla pokazala obline:
Nakon raskida sa jutjuberom Bakom Prasetom i drame između njih dvoje koja je usledila početkom ovog leta, Anja je odlučila da napusti Srbiju. Sada je otkrila gde se skućila i kako izgleda njen novi dom.
(VIDEO) "ŽIVELI SMO DVE NEDELJE ZAJEDNO, ODMAH SMO SE RAZVELI" Pevačica o krahu braka: "Ja sam bila finansijer"
Bila je maloletna kada je JEZIVO SILOVANA i ostala TRUDNA: Sin je godinama mislio da mu je SESTRA, a u javnosti je bila NAJLEPŠA GLUMICA kojoj su se svi divili
UNIŠTIO IZGLED I CEO SVET SE UŽASAVA, SAD OTKRIVA SVE Ekskluzivno, intervju čovek koji se ne šiša: Veoma sam dlakav, hoću da Vidić to lično uradi! /VIDEO/
U pitanju je stan u novoj zgradi u kojoj još niko nije živeo. Ovaj dom još nije opremljen, ali je Anja otkrila kako će sve izgledati.
Balkon na kom će uživati, dodala je, ima 13 kvadratnih metara sa fantastičnim pogledom na plažu i grad.
- Spavaća soba nije mnogo velika, ali ima poprilično veliki orman u koji mi je bilo bitno da mogu da stavim stvari - rekla je ona, ali je stan za sada još uvek prazan.
Naime, teretana, bazen i dvorište se nalaze na šestom spratom, pa je pokazala "najsavršeniji pogled koji je mogla da dobije".