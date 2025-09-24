Slušaj vest

Anja Bla preselila se Dubai, a pratiocima na Instagramu ponosno je pokazala svoj novi stan. 

Nakon raskida sa Bakom Prasetom, napustila je Srbiju i rešila da se posveti novom početku na egzotičnoj destinaciji.

Da je vezu sa bivšim partnerom ostavila iza sebe, govori njen osmeh na licu ali i planovi koje ima za budućnost.

Novi početak

Novi stan Anje Bla nalazi se u novoj zgradi u kojoj niko nije živeo. Iako nekretnina nije potpuno opremljena ona je pokazala kako sve to izgleda.

Terasa iznosi 13 kvadratnih metara sa nestvarnim pogledom na plažu i grad.

- Spavaća soba nije mnogo velika, ali ima poprilično veliki orman u koji mi je bilo bitno da mogu da stavim stvari - govorila je Anja u svom video klipu.

Anja Bla pokazala svoj novi dom Foto: Instagram

U okviru kompleksa gde se nalazi stan, tu su i teretana, i bazen, ali i dvorište. Anja je posebno istakla pogled sa balkona koji vredi milion dolara, te se ponosno fotografisala i snimala.

Puno košta

Anja je progovorila i o ciframa i priznala koliko ju je ovo luksuzno zadovoljstvo koštalo.

Pogledajte kako izgleda Anja Bla Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Uglavnom, moj stan košta 140.000 dirhama, to je 32.500 evra godišnje, što na mesečnom nivou izađe oko 2.700 evra. Plus, ima da se plati 5% provizije agenciji, 5% se daje za depozit, 5% se isto plaća taksa državi, tako da je još otišlo 15%. To sve na kraju izađe oko 37.000 - otkrila je Anja Bla.

 Anja Bla pokazala obline:

Anja Bla Izvor: Instagram/anjablaa

Nakon raskida sa jutjuberom Bakom Prasetom i drame između njih dvoje koja je usledila početkom ovog leta, Anja je odlučila da napusti Srbiju. Sada je otkrila gde se skućila i kako izgleda njen novi dom.

Foto: youtube anja bla / screenshot
Anja Bla iznajmila stan u Dubai

U pitanju je stan u novoj zgradi u kojoj još niko nije živeo. Ovaj dom još nije opremljen, ali je Anja otkrila kako će sve izgledati.