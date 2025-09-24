Slušaj vest

Popularna pevačica Aleksandra Dabić proslavila je 39. rođendan u krugu najbližih prijatelja i porodice. Svečanost se održala u velelepnoj vili sa bazenom izvan grada. Slavljenica se pobrinula da svaki detalj bude savršen – od izbora muzike, do specijaliteta koje su posluživani tokom večeri.

Nekoliko trenutaka pre nego što je oduvala svećice, muž i ćerka su joj pevali "Srećan rođendan", a atmosfera je bila puna emocija. Tačno u ponoć pevačica je sa suprugom i njihovom naslednicom oduvala svećice na torti. Proslava je bila ispunjena smehom, a svi prisutni su uživali u odličnoj atmosferi i pažljivo biranim detaljima koje je Aleksandra pripremila za svoje goste.

Aleksandra Dabić proslavila 39. rođendan u luksuznoj vili sa bazenom Izvor: Privatna arhiva

- Želela sam da moj 39. rođendan bude poseban, jer se nalazim u fazi života kada je svaki trenutak sa voljenima pravo blago. Ovaj rođendan je za mene simbol novih početaka i zahvalnosti - izjavila je Aleksandra Dabić pa dodala:

- Proslava nije uobičajena, želela sam da uživamo u jednostavnim, ali posebnim trenucima. Želim da nastavim da uživam u životu sa onima koje volim.

Aleksandra Dabić proslavlja rođendan Foto: Privatna Arhiva

Njena porodica je, kao i uvek, bila najvažniji deo proslave, a obzirom na to da je njena vila prava oaza mira i luksuza, jasno je da je Aleksandra uložila puno truda i novca kako bi svaki detalj bio savršen.

