Slušaj vest

PevačicaTea Bilanović nastupala je u jednom poznatom beogradskom lokalu, gde su se okupile brojne zvanice, ali i neki njeni prijatelji sa javne scene, među kojima su Milan Milošević, Sandra Rešić i drugi.

Doterana i dobro raspoložena, Tea Bilanović dala je izjavu okupljenim medijima pred početak nastupa, kada je progovorila i o krahu braka, koji je nastupio nakom 6 meseci.

Zvaničan razvod nakon 6 meseci od venčanja

- Ja sam se udala u 21. godini i razvela sam se nakon šest meseci zvanično. Živeli smo dve nedelje zajedno. Nije mi bilo teško, sve to je bilo na brzinu, to je bila avantura. Iz družbe smo ušli u vezi, onda i u brak. Udala sam se u crvenoj haljini. Lakše je da se razvedeš nego da raskineš vezu. Nismo delili ništa, da jesmo sve bi mi pokupio. Ja sam bila finansijer - rekla je Tea Bilanović.

1/6 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Print Screen

Pevačica Teodora Bilanović imala je još jednu neobičnu scenu u svom ljubavnom životu. Ona je nedavno u jednoj emisiji otkrila da je bivšem dečku pevala na svadbi.

- Jednom bivšem sam pevala na svadbi. Pa okej je bilo jer smo se preboleli davno. Dve godine nakon raskida se desilo - priznala je pevačica.

Kako je još otkrila, nije joj bilo prijatno, a mladoženja nije ni znao da će se ona naći za mikrofonom.

Pobegla s tezge sa 17.000 evra bakšiša

Podsetimo, Tea važi za one pevačice koje su magnet za bakšiš, a nedavno je ispričala kako je optužena da je pobegla sa slavlja sa 17.000 evra.

- Pevali smo u lokalu kada je jedan dečko došao sa prijateljima. Prišli smo kod njih da im sviramo. Počeli su da daju bakšiš, a nedugo zatim pojavila se čitava familija tog momka. Svi su se veselili i sve je bilo super - počela je pevačica u emisiji "Amidži šou" i nastavila:

Tea Bilanović se udala u 21. godini Foto: Kurir Televizija

- U jednom momentu, čujem da neko govori: "Treba da se vrati ovaj bakšiš". Kada sam to čula, sa novcem sam otišla iza kuhinje. Videla sam da se pravi frka, pa sam htela da izbegnem to i taman da izbrojim novac. Prošla sam iza, našla sam neka vrata i ugasila svetlo, da bih onda majku od tog dečka čula kako hoda i govori: "Opila je mog sina i ukrala mu sve pare" - rekla je Tea i poručila:

- Niko vas ne tera da dajete novac.

Kurir/Telegraf