"DRAGANA JE U RANGU SA MAJKLOM DŽEKSONOM I BIJONSE" Đole Đogani se prisetio saradnje sa Draganom Mirković: Nek proba neka zvezda da ponovi to...
Đole Đogani bio je prvi denser koji je početkom devedesetih sarađivao sa Draganom Mirković. Do tada nijedna pevačica nije imala svoju plesnu grupu na koncertima iako je tu u svetu bilo popularno, pa je ovakva kombinacija u Jugoslaviji postala apsolutni hit.
Mag densa se u okviru projekta "Rame uz rame s Draganom" koji se emitovao na Kurir televiziji, prisetio saradnje sa balkanskom regionalnom zvezdom.
- Ja sam njoj radio prvi spot i prve velike koncerte. U ono vreme bila je potpuno drugačija od svih. Tada je Dragana bila najbolja u svemu tome što je radila. Ako se neko buni i ne slaže se sa ovim, imam sve dokumentovano. Ona je u rangu s Majklom Džeksonom i Bijonse! I da peva i da igra, to treba znati, to je jako bitna stavka. Danas klinci nemaju pojma kako izgleda istorija starijih izvođača, a trebalo bi da znaju kako se to nekad radilo. Na primer, radili smo koreografiju gde sam sa jedne strane ja, a sa druge strane Sani... Mi nju podignemo i ona uradi kolut nazad i nastavi da peva. Neka dođe sad neka zvezda, bilo ko da to uradi! Kod nje ništa nije bilo statično. Već sam rekao i reći ću opet, bila je i ostala najbolja - u dahu je kazao Đole, pa se prisetio anegdote iz vremena kad je sa svojom grupom putovao sa Draganom na koncerte.
- Ma tu je bilo svega i svačega. Išli smo autobusom, imali smo koncerte 26-27 dana u mesecu po dva puta dnevno u različitim gradovima. E sad, ono čega sam se sad setio, a nikada nisam rekao, a opet opisuje nju kao skromnu i dobru osobu, jeste momenat kad smo posle nastupa otišli na ručak. I sad tamo su i Gagi, Baki, Sani i još mnogo plesača, i ja im kažem ponašajte se normalno, nemojte da se svađate, pazite šta pričate. Oni sve aminuju. I dešava se da Gagi sedi prekoputa Dragane, a on je stvarno imao jako veliku tremu od nje. I mi smo tada nešto pričali, neke smešne teme, i Gagiju, kako su bila puna usta i zasmejao se, a Dragana prekoputa njega, on ispljune tu hranu na nju. Ja poludeo! A ona umire od smeha i kaže: "Ma, ljudi, šta se ovo desilo?!" Gagi je hteo u zemlju da propadne - ispričao nam je denser i dodao:
- Dragana i ja smo imali mnogo vremena za razgovore. Znam koji su bili njeni ciljevi i želje i dokle je htela da dobaci. Ona je imala svoje snove i mislim da ih je sve ostvarila, osim što je možda dobacila i više od onoga što je planirala. Za nju nemam pitanje, samo najlepše reči - zaključio je on.
