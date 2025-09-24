Slušaj vest

Glumac Saša Joksimović poznat je po brojnim ulogama na malim ekranima, a malo ko zna da se bavi i muzikom, te da je nedavno radio na albunu Didi Džej.

On je sada progovorio o saradnji koju je imao sa pevačicom Dijanom Janković.

Saša Joksimović Foto: Promo, Printscreen/Prva

Naime, Saša je otkrio da je za nju radio jednu pesmu i da mu je Didi za to platila 3.000 evra.

- Ja sam uradio jednu pesmu za našu poznatu pevačicu Didi Janković. Svi znamo ko je Didi Džej. Ja sam uradio remiks jedne pesme, a ona je sa tom pesmom gostovala kod moje snaje, ova joj je došla u goste. Jovana ju je pitala ko je radio muziku, ona joj je rekla "Radio je di-džej Ksa". Taj remiks je trajao pet i nešto minuta, Bogami đipala je, umorila se već na trećem minutu... Platila mi je 2.000-3.000 evra - rekao je on u emisiji "Prestres" na Hype televiziji.

O porodičnim odnosima i snajki Jovani Joksimović

Saša Joksimović govorio je o privatnom životu, karijeri, ali i porodičnim odnosima. On je otkrio kako se slaže sa rođenim bratom Željkom Joksimovićem.

Odnos sa bratom

S obzirom na to da iza sebe ima uspeh i karijeru, otkrio je koliko mu je smetalo stalno povezivanje sa rođenim bratom Željkom.

- Poslednjih deset godina sam dobio svoje ime napokon i sve manje se koristi ta poštapalica brat Željka Joksimovića. U početku mi je veoma smetalo, a posle sam oguglao - rekao je Saša za Hype i priznao da je često imao pomoć brata:

sasa-zeljko-joksimovic.jpg
Foto: Damir Dervišagić

- Puno puta u životu mi je Željko pomogao kako ne, što se tiče glume igrao sam u dva filma koje producirao, a ostalo ne, sam sam se borio. Možda je jednom dva puta u životu iskoristio svoj kredibilitet da mi pomogne, želeo je da se borim sam, kao što se i on borio.

"Možda se Željko naljuti"

Saša je priznao i u kakvom odnosu je sa Jovanom Joksimović, suprugom svog brata.

- Sa Jovanom sam uvek bio dobar, nikad se nismo intimizarali. Ovo moram da kažem iako će se Željko možda naljutiti. Bio je jedan trenutak kada je on imao krizu u vezi sa njom i kada je patio, a i ona verovatno i onda sam mu ja dosta pomogao i bio uz njega. I onda su se pomirili i ja sam mu rekao da to nikad ne zaboravi i nije nikada. Dakle moj brat je sjajan brat, a što se tiče snajke u jako dobrim smo odnosima, ali nismo se mnogo ni viđali - govorio je Saša za Hype.

Kurir.rs

Ne propustiteStars"MORAM DA KAŽEM IAKO ĆE SE ŽELJKO MOŽDA NALJUTITI" Saša Joksimović nikad iskrenije o porodičnim odnosima i snajki Jovani: Kada su imali krizu...
zeljkojoksimovicsasajoksimovic.jpg
StarsOVE JAVNE LIČNOSTI NISU U DOBRIM ODNOSIMA S NAJROĐENIJIMA: Da bi neko bio član porodice, mora to da zasluži! Evo zbog čega ne pričaju
Untitled-1.jpg
StarsZAVIRITE NA ČAROBNO IMANJE JOKSIMOVIĆA! Zeleno prostranstvo nadomak Uba, ovde je odrastao njihov otac, kuća u koju se rado vraćaju
collage.jpg
StarsJovana voli daleke i LUKSUZNE destinacije, a evo kako letuje žena Saše Joksimovića: Razglednice koje oduzimaju dah (FOTO)
jovana-i-zeljko-joksimovic.jpg
Stars"NIJEDAN LEK MI NE POMAŽE" Saša Joksimović otkrio da boluje još od srednje škole: Evo s kojim zdravstvenim problemom se decenijama bori brat Željka Joksimovića
screenshot-409.jpg

 Saša Joksimović:

Saša Joksimović Izvor: Instagram/sasajoksimovic_official