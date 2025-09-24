POZNATI GLUMAC RADIO PESMU DIDI DŽEJ Platila ga 2.000 €, a nigde ga nije ni spomenula: Đipala je, umorila se već na trećem minutu!
Glumac Saša Joksimović poznat je po brojnim ulogama na malim ekranima, a malo ko zna da se bavi i muzikom, te da je nedavno radio na albunu Didi Džej.
On je sada progovorio o saradnji koju je imao sa pevačicom Dijanom Janković.
Naime, Saša je otkrio da je za nju radio jednu pesmu i da mu je Didi za to platila 3.000 evra.
- Ja sam uradio jednu pesmu za našu poznatu pevačicu Didi Janković. Svi znamo ko je Didi Džej. Ja sam uradio remiks jedne pesme, a ona je sa tom pesmom gostovala kod moje snaje, ova joj je došla u goste. Jovana ju je pitala ko je radio muziku, ona joj je rekla "Radio je di-džej Ksa". Taj remiks je trajao pet i nešto minuta, Bogami đipala je, umorila se već na trećem minutu... Platila mi je 2.000-3.000 evra - rekao je on u emisiji "Prestres" na Hype televiziji.
O porodičnim odnosima i snajki Jovani Joksimović
Saša Joksimović govorio je o privatnom životu, karijeri, ali i porodičnim odnosima. On je otkrio kako se slaže sa rođenim bratom Željkom Joksimovićem.
Odnos sa bratom
S obzirom na to da iza sebe ima uspeh i karijeru, otkrio je koliko mu je smetalo stalno povezivanje sa rođenim bratom Željkom.
- Poslednjih deset godina sam dobio svoje ime napokon i sve manje se koristi ta poštapalica brat Željka Joksimovića. U početku mi je veoma smetalo, a posle sam oguglao - rekao je Saša za Hype i priznao da je često imao pomoć brata:
- Puno puta u životu mi je Željko pomogao kako ne, što se tiče glume igrao sam u dva filma koje producirao, a ostalo ne, sam sam se borio. Možda je jednom dva puta u životu iskoristio svoj kredibilitet da mi pomogne, želeo je da se borim sam, kao što se i on borio.
"Možda se Željko naljuti"
Saša je priznao i u kakvom odnosu je sa Jovanom Joksimović, suprugom svog brata.
- Sa Jovanom sam uvek bio dobar, nikad se nismo intimizarali. Ovo moram da kažem iako će se Željko možda naljutiti. Bio je jedan trenutak kada je on imao krizu u vezi sa njom i kada je patio, a i ona verovatno i onda sam mu ja dosta pomogao i bio uz njega. I onda su se pomirili i ja sam mu rekao da to nikad ne zaboravi i nije nikada. Dakle moj brat je sjajan brat, a što se tiče snajke u jako dobrim smo odnosima, ali nismo se mnogo ni viđali - govorio je Saša za Hype.
Kurir.rs
Saša Joksimović: