Ognjenova Mina je aktivna na društvenim mrežama i redovno objavljuje fotografije iz privatnog života, ali i iz prošlosti.

Vrela fotka

Sada je iznenadila pratioce na Instagramu, kada je objavila vrelu fotku od pre nekoliko godina, ali je ubrzo i izbrisala.

U svom stilu se našalila i napisala u opisu:

- Neki septembar kad nisam bila trudna.

Mina Naumović pokazala telo pre trudnoće Foto: Instagram

Mina je pokazala isklesani donji deo tela u minijaturnom donjem vešu, ali i pirsingom na pupku.

Ljubav na prvi pogled

Podsetimo, Ognjen je nedavno govorio o svojoj supruzi i početku ljubavi.

- Ona je počela da radi kod mene, zvala me je moja kuma i drugarica i rekla mi je da ima jedna devojka koja je fantastična u svakom smislu. Imala je ponude sa nekoliko strana da radi, tako smo se upoznali. Mina me je zaista oduševila, jako brzo misli. Rekao sam i kada je došla da radi da mi nemamo puno novih lica koji rade kod nas, a koji imaju takve vrste fora i koje brzo misle – rekao je Ognjen i dodao:

1/7 Vidi galeriju Mina i Ognjen Amidžić Foto: Printscreen, ATAIMAGES, Printskrin/Instagram

- Izgledom me je oduševila od prvog trenutka i tada sam rekao da nikada u životu nisam video neku ženu uživo da izgleda tako kako ona izgleda. Bio sam zatečen i može se reći da sam se odmah zaljubio. Nisam zaista video ženu koja tako lepo izgleda, još kada sam provalio da je sve prirodno. Ostavila me je bez daha.

