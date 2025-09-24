Slušaj vest

Veljko Ražnatović je u porodičnom domu u Titelu napravio teretanu po svojoj meri.

Kako se profesionalno bavi boksom, neophodno je da bude u treningu i redovno vežba, te je deo svog imanja pretvorio u prostor koji je sređen samo za sport.

On je u dvorištu kuće napravio teretanu na otvorenom, gde ima sve delove - sprave, tegove, vreću za udaranje, ali i ring za boks.

Osim što je pokazao kako izgleda njegova teretana, on je objavio i video na kojem trenira pa je tako otkrio deo toga kako izgleda kada se on priprema za borbu.

On je udarao džak, a na sebi je imao šorts i majicu, dok je trenirao u čarapama.

Trči svako jutro

Osim što je redovan na vežbama, Veljko jutra započinje trčanjem i to ne na traci već seoskim putem.

Veljko je snimio deo svog kondicionog treninga, te pokazao kako je na zemljanom putu udario sprint i to na maloj uzbrdici.

Veljko Ražnatović trenira u Titelu: