Slušaj vest

Kristina Iglendža doživela je nezgodu tokom adrenalinske vožnje skija na vodi, prenose domaći mediji.

Kako se navodi, dok je voditeljka uživala u vožnji gliserom i skijanju na vodi, došlo je do neprijatnog momenta, te je Kristini usled naglog poketa pukao mišić na nozi.

Osetila oštar bol

Nezgoda se dogodila tokom odmora, a sve je izgledalo bezazleno dok nije osetila oštar bol.

Ubrzo nakon incidenta, prebačena je u lokalnu kliniku gde joj je ukazana pomoć, a ona se oseća dobro.

"Mišić totalno pukao"

Kristina se oglasila za medije i otkrila detalje agonije koju je preživela.

- Volim adrenalinske sportove, skijala sam na vodi na gliseru i vozač je dao gas. U tom trenutku sam napravila špagu i mišić je skroz pukao. Išla sam kod lekara i nastavila sam da normalno vodim život, ali loše je procenio. Još ja otišla na trening i vidim da me boli mišić. Kasnije je magnetna rezonanca pokazala da je mišić totalno pukao. Trenutno sam na fizikalnoj terapiji, ali i dalje vodim emisiju - govorila je voditeljka za Alo.

1/5 Vidi galeriju Kristina Iglendža Foto: Printscreen/Instagram

Detinjstvo u vreme rata

Kristina Iglendža često navodi da je upravo život na rubu egzistencije naučio da danas vrednuje sve što ima i da je celo detinjstvo danas učinilo jačom.

- Došla sam iz Dalmacije za vreme rata i život me je očvrsnuo od malih nogu. Naučila sam da u životu moraš da ideš jako, snažno i strastveno, nema odustajanja. Mogu i da padnem i da ne uspem, otresem kolena i nastavim dalje dok ne dođem do svog cilja. Džabe ti lepota i pamet ako nemaš hrabrosti. Ne plašim se ničega, osim Boga. Ne kritikujem sebe za greške iz prošlosti, nego to prihvatim i iz toga izvlačim pouke i stvari koje ne bi trebalo da ponavljam - govorila je Kristina.

Foto: Pritnscreen

Dolazak u Beograd

Dolazak iz Krajine za Beograd nije bio lak ni za nju, ali ni za njenu porodicu koja je najteže trenutke prebrodila zahvaljujući ljubavi i međusobnoj podršci.

- Mislim da me je to dosta formiralo kao osobu, jer sam bila mala devojčica od devet godina koja je bila potpuno svesna svega. Preko noći ostaneš bez ičega, dođeš u koloni i nemaš gde da spavaš, škole te teško prihvataju, jer si stranac.

Kurir/Alo

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: