VODITELJKA PRVE DOŽIVELA NEZGODU, HITNO PREBAČENA U BOLNICU: Lekari joj odmah ukazali pomoć, evo kako se trenutno oseća
Kristina Iglendža doživela je nezgodu tokom adrenalinske vožnje skija na vodi, prenose domaći mediji.
Kako se navodi, dok je voditeljka uživala u vožnji gliserom i skijanju na vodi, došlo je do neprijatnog momenta, te je Kristini usled naglog poketa pukao mišić na nozi.
Osetila oštar bol
Nezgoda se dogodila tokom odmora, a sve je izgledalo bezazleno dok nije osetila oštar bol.
Ubrzo nakon incidenta, prebačena je u lokalnu kliniku gde joj je ukazana pomoć, a ona se oseća dobro.
"Mišić totalno pukao"
Kristina se oglasila za medije i otkrila detalje agonije koju je preživela.
- Volim adrenalinske sportove, skijala sam na vodi na gliseru i vozač je dao gas. U tom trenutku sam napravila špagu i mišić je skroz pukao. Išla sam kod lekara i nastavila sam da normalno vodim život, ali loše je procenio. Još ja otišla na trening i vidim da me boli mišić. Kasnije je magnetna rezonanca pokazala da je mišić totalno pukao. Trenutno sam na fizikalnoj terapiji, ali i dalje vodim emisiju - govorila je voditeljka za Alo.
Detinjstvo u vreme rata
Kristina Iglendža često navodi da je upravo život na rubu egzistencije naučio da danas vrednuje sve što ima i da je celo detinjstvo danas učinilo jačom.
- Došla sam iz Dalmacije za vreme rata i život me je očvrsnuo od malih nogu. Naučila sam da u životu moraš da ideš jako, snažno i strastveno, nema odustajanja. Mogu i da padnem i da ne uspem, otresem kolena i nastavim dalje dok ne dođem do svog cilja. Džabe ti lepota i pamet ako nemaš hrabrosti. Ne plašim se ničega, osim Boga. Ne kritikujem sebe za greške iz prošlosti, nego to prihvatim i iz toga izvlačim pouke i stvari koje ne bi trebalo da ponavljam - govorila je Kristina.
Dolazak u Beograd
Dolazak iz Krajine za Beograd nije bio lak ni za nju, ali ni za njenu porodicu koja je najteže trenutke prebrodila zahvaljujući ljubavi i međusobnoj podršci.
- Mislim da me je to dosta formiralo kao osobu, jer sam bila mala devojčica od devet godina koja je bila potpuno svesna svega. Preko noći ostaneš bez ičega, dođeš u koloni i nemaš gde da spavaš, škole te teško prihvataju, jer si stranac.
