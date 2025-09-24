ISPLIVALE INTIMNE PREPISKE LUKASA I ATINE FERARI: Lukas je pozvao u svoj stan na druženje, ona mu poručila: Ti si moj Bog!
Atina Ferari tvrdi da je bila u ljubavnoj vezi sa Acom Lukasom, dok je pevač demantovao njene navode.
Domaći mediji su došli u posed njihovih prepiski, te je sadržaj dopisivanja isplivao u javnost.
"Ti si moj Bog"
Detalje dopisivanja Atine i pevača prenosimo u celosti.
- Atina, ti si svakako moja - napisao joj je jednom prilikom.
- Ljubavi, za koliko si ovde. Dođi samo ti, lepoto - piše.
- Hajde sad ti kod mene. Zašto? Zato što te ja prosto obožavam. Napiši da dolaziš - piše.
- Ti si moj bog! Samo da znaš - nastavljaju se prepiske.
Lukas o vezi sa Atinom
Lukas je nakon navoda Atine Ferari demantovao sve njene tvrdnje i u svom stilu odgovorio:
- Što je babi milo, to joj se i snilo. Samo što je juče baba spavala ceo dan. San je bio baš sadržajan. Inače, moja poslednja veza je bila sa mojom bivšom suprugom Sonjom, a gospođici preporučujem da jedno vreme ne spava. Ovakvi snovi mogu da ostave trajne posledice, ako već nije kasno - rekao je pevač i dodao:
- I da vam dam konkretan odgovor na vaše pitanje. U vezi sam u životu bio sa pet žena. To su moje tri supruge, bivše, i dve ženske osobe sa kojima sam bio u vezi između brakova. Odgovorno tvrdim da nijedna od njih nije ova gospođica Atina, koju uzgred, poznajem, dodao je za Blic.
Privatni snimak Ace Lukasa i Atine Ferari: