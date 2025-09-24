Slušaj vest

Atina Ferari tvrdi da je bila u ljubavnoj vezi sa Acom Lukasom, dok je pevač demantovao njene navode.

Domaći mediji su došli u posed njihovih prepiski, te je sadržaj dopisivanja isplivao u javnost.

"Ti si moj Bog"

Detalje dopisivanja Atine i pevača prenosimo u celosti.

- Atina, ti si svakako moja - napisao joj je jednom prilikom.

- Ljubavi, za koliko si ovde. Dođi samo ti, lepoto - piše.

- Hajde sad ti kod mene. Zašto? Zato što te ja prosto obožavam. Napiši da dolaziš - piše.

- Ti si moj bog! Samo da znaš - nastavljaju se prepiske.

Lukas o vezi sa Atinom

Lukas je nakon navoda Atine Ferari demantovao sve njene tvrdnje i u svom stilu odgovorio:

- Što je babi milo, to joj se i snilo. Samo što je juče baba spavala ceo dan. San je bio baš sadržajan. Inače, moja poslednja veza je bila sa mojom bivšom suprugom Sonjom, a gospođici preporučujem da jedno vreme ne spava. Ovakvi snovi mogu da ostave trajne posledice, ako već nije kasno - rekao je pevač i dodao:

- I da vam dam konkretan odgovor na vaše pitanje. U vezi sam u životu bio sa pet žena. To su moje tri supruge, bivše, i dve ženske osobe sa kojima sam bio u vezi između brakova. Odgovorno tvrdim da nijedna od njih nije ova gospođica Atina, koju uzgred, poznajem, dodao je za Blic.

