Slušaj vest

Popularni folk pevač Radiša Trajković Đani i Slađa Trajković imaju nekoliko luksuznih nekretnina, ali su sada kupili još jednu nekretninu i otkrili sve detalje.

Naime, Trajkovići su pazarili stan van granica Srbije – i to na jednoj od najatraktivnijih destinacija na Crnogorskom primorju, u samom srcu Budve, a Đani se tim povodom oglasio i otkrio da je to bila Slađina odluka i da je sve prepustio njoj, te da se nije previše mešao u njene odluke.

1/6 Vidi galeriju Folker Radiša Trajković Đani neretko ima neslane šale, koje deli i objavljuje na društvenim mrežama, a jednom prilikom je okačio sliku sebe sa kragnom oko vrata. Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

- Kupili smo stan u Crnoj Gori, to je neka garsonjerica. Uzeli smo čisto zbog dece. Stalno se nešto žale kako neće tako i ovamo, evo vam sad ako hoćete to je vaše, ako nećete ne morate da idete nigde. Ne možeš nikome da ugodiš, a ja i Slađa hoćemo da imamo svoju slobodu - rekao je Đani za "Blic".

Menjali nekretninu u Beogradu za garsonjeru u Crnoj Gori

Na pitanje o ceni nekretnine, on kaže da ništa ne zna o tome.

- Slađa je taj stan menjala za neki ovde naš u Beogradu, ja se ne mešam u njene poslove pa ne znam detalje. Samo da me ne pita ništa, kako misli neka tako uradi i to je to.

Slađa sve potvrdila

Pevačeva supruga se takođe oglasila o lepim vestima o kupovini stana.

– Da, tačno je! Stan nije velik, ali je sladak i zadovoljni smo. Bila mi je to velika želja, mi ćemo ovde dolaziti, mada smo nekretninu namenili našoj deci – rekla je Slađa za "24sedam", ne skrivajući zadovoljstvo zbog nove investicije.

Iako detalji o samoj nekretnini, njenoj kvadraturi i tačnoj lokaciji nisu otkriveni, poznato je da je stan smešten u delu Budve koji pruža spektakularan pogled na more, što dodatno podiže njegovu vrednost i ekskluzivnost.

Kurir.rs

Đani na Šabačkom vašaru: