VIKI POSTALA EKSKLUZIVNI PRODAVAC 280 STANOVA KOJE JE GRADIO SAŠA POPOVIĆ: Suzana je novi vlasnik, Miljkovićeva zadužena za sve
Viki Miljković pored uspešne dugogodišnje karijere bavi se nekretninama, te je vremenom postala vrhunski ekspert za nekretnine i opremanje luksuznog nameštaja.
Prodaje stanove Saše Popovića
Kompanija čiji su vlasnici Viki i njen suprug Dragan Tašković Taške postala je i ekskluzivni prodavac stanova koje je na Bežanijskoj kosi gradio Saša Popović.
Na sajtu njene agencije oglašeno je 280 stanova, 48 lokala i čak 500 parking-mesta, koji su danas u vlasništvu Suzane Jovanović.
Viki Miljković, koja se pored posla sa prodajom luksuznih nekretnina odnedavno bavi i proizvodnjom nameštaja u Turskoj, svakodnevno razvija svoj biznis. Njena sve veća reputacija potvrđena je i angažmanom Milice i Željka Mitrovića.
- Angažovana sam na opremanju jednog luksuznog hotela u Beogradu, koji je deo poznatog svetskog lanca, a svakodnevno dobijamo nove pozive. Radimo na brojnim projektima, ali ono na šta sam najponosnija je vila Željka Mitrovića. Radimo na tome proteklih meseci i sada je privodimo kraju. To je nešto najprezentnije što sam videla, ne samo u Evropi, već i šire - kaže Viki.
Sarađivala i sa JK
Da Viki radi punom parom, potvrđuje i činjenica da vila njene koleginice Jelene Karleuše spada u projekte na kojima njena firma radi.
- Naše arhitekte su uradile projekat i za Jelenu Karleušu - dodaje pevačica.
Dejan Petrović joj ukazao poverenje
Pevačica je zadužena i za prodaju vila koje na Zlatiboru gradi muzičar Dejan Petrović.
- Petu kuću smo okrovili, sada krećemo dalje. Sve ide po planu i programu. Zadovoljan sam kako protiču radovi. Rastemo. Tačno je da nam je Viki Miljković zastupnik za prodaju. Svi su nam rekli da ćemo sve prodati ako sarađujemo s njom - kroz smeh je izjavio Dejan Petrović.
Sarađivala i sa kumom
Miljkovićeva je, u dogovoru sa kumom Svetlanom Cecom Ražnatović, započela renoviranje njene luksuzne vile na Kipru, ali stvari se nisu odvijale sasvim po planu.
Glavni problem, navodno, stvara kiparska birokratija, budući da im tamošnje vlasti još uvek nisu izdale građevinsku dozvolu za preuređivanje objekta.
- Ništa to nije mnogo interesantno, dozvola ko dozvola, svugde se dugo čeka. I ovde, kao i na Kipru. Oni su vrlo slični nama. Čekamo, radi se na tome - iskreno je rekla Viki Miljković.
Kurir/Informer
