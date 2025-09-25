Slušaj vest

Pevačica Radiša Trajković Đani pazario je nekretninu na Crnogorskom primorju. Njegova supruga Slađa menjala je stan u Beogradu za garsonjeru u Budvi, a ovo nije prvi put da Trajkovići vešto barataju sa nekretninama.

Đani je pre nekoliko godina prodao kuću u Mirijevu kako bi isplatio dug od čak 200.000 evra. Naime, folk pevač se, kako se tada pisalo, zadužio kod zelenaša u inostranstvu zbog kocke, koja ga je dovela do velikog problema.

Cena 120.000 evra

Đani je tada priznao da je do guše u dugovima i da je kuću prodao ispod cene. Pošto su mu hitno trebale pare, on ju je dao za 120.000 evra. Sa suprugom i troje dece preselio se u Frankfurt, gde ima stan.

- Ne živim više u Srbiji, morao sam da prodam kuću. Dužan sam pare i bogu i narodu. Kocka je čudo. Uzimao sam u inostranstvu pare na kamatu i zapao sam u ozbiljne probleme. Možete zamisliti u kakvom sam haosu kad sam morao kuću da prodam ispod cene. Nisam imao da im vratim i morao sam to da uradim. Sa ženom i decom sam u Frankfurtu i biću tu neko vreme - izjavio je tada Đani za Kurir.

Svi znali da ima problem

Njegovi najbliži su znali da ima problem s kockom i vršili su pritisak na njega da prestane s tim porokom. On je pokušao da se drži podalje od karata i ruleta, ali nije uspeo u tome. Čim bi došao do veće količine novca, on bi se kockao. Tom iskušenju nije mogao da odoli. U početku je kartanje smatrao zabavom, a kad je zapao u velike probleme, bilo je kasno.

