Slušaj vest

Sinoćna epizoda emisije „Amidži šou“ izazvala je burne reakcije u javnosti i dovela u centar pažnje estradnu zvezdu Violetu Viki Miljković. Mimo svoje volje, Viki se našla na meti Zorice Brunclik koja je izjavila da bi je izbacila iz žirija Pinkovih zvezda. Bila je ovo rečenica koja je izazvala lavinu komentara na mrežama. Većina publike reagovala je u odbranu Viki, pitajući se šta je to zapravo skrivila i zašto zaslužuje takvu osudu.

I dok je Zorica dala objašnjenje za svoj stav, mnogi drugi su bez ikakvih pojašnjenja nju uzimali kao metu. Često je bila konstantno na nišanu određenih kolega, i to u trenucima kada ona ničim nije provocirala. Ipak, svako novo prozivanje završavalo se istim scenarijem – publika se pitala: zašto baš ona?

1/7 Vidi galeriju Komentari o Viki Miljković i Zorici Brunclik Foto: Pirntscreen, Printscreen

1. Hitovi – pesme koje su obeležile generacije

Voleli je ili ne, jedno se ne može osporiti: Viki Miljković je jedna od retkih pevačica koja nije imala album bez hita. Od „Loše sreće“ i „Hajde vodi me odavde“, preko „Bajadera“, „Mahinalno“ i „Godine“, do „Crno na belo“ i „Večere“ – njene pesme su ostavljale trag u svim muzičkim žanrovima kroz koje je prolazila estrada. To nije rezultat slučajnosti već poverenja publike, koja je od devedesetih do danas uvek birala nju i njen glas.

2. Brak – ljubav koja traje

Estradni brakovi su po pravilu kratkog daha. Ipak, Viki i njen suprug Dragan Tašković Taške decenijama prkose tom pravilu. Njihova zajednica opstaje mirno, bez skandala i bez afere, gotovo jedinstvena po stabilnosti. Uz Bilju i Acu Ilića, te Zoricu i Kemiša, oni čine retke primere dugotrajnih i čvrstih estradnih brakova. I baš zato, njihov odnos postaje paradigma onoga što mnogi žele, a retki postižu.

3. Uspeh van estrade – imperija u svetu nekretnina

Ako postoji tačka koja posebno „žulja“ kolege, onda je to ova. Dok su mnogi pokušavali da naprave paralelne karijere van muzike, tek odabrani su uspeli. Brena i Saša Popović stvorili su Grand, ali i to je bilo čvrsto vezano za estradu. Viki je, međutim, od nule podigla ozbiljnu imperiju u trgovini nekretninama. Njena brokerska kuća danas važi za jednu od najuspešnijih u ovom delu sveta. Kao da to nije dovoljno, ušla je i u dizajn i proizvodnju nameštaja, a njeni enterijeri već krase zgrade „Beograda na vodi“, novoizgrađenu školu i hotel „Bristol“, ali i brojne domove širom planete. Uspeh koji se ne može osporiti – i zato najteže opraštati.

4. Trajanje – konstanta u svetu prolaznosti

Devedesete su iznedrile armiju turbo-folk zvezda, ali i jednako brzo progutale mnoge od njih. Viki je krenula iz tih mutnih voda, ali se nikada nije prepustila sumnjivom kvalitetu. Ona je prevazišla sve talase promena – od klasičnog folka, preko turbo-folka, pa sve do današnjih pop-folk i modernih aranžmana. Već više od tri decenije ostaje jedna od najtraženijih pevačica.

Mnoge „zvezde trenutka“ zablistale su i ugasile se dok je ona, tiho i postojano, trajala. Njena karijera podseća na svetionik: dok drugi brodovi dolaze i odlaze, plamen njenog svetla i dalje obasjava scenu. To trajanje je možda i njen najveći trijumf – i istovremeno, najveći greh u očima onih kojima vreme ne prašta.

1/8 Vidi galeriju Viki Miljković u Pinkovim Zvezdama Foto: Boba Nikolić

5. Lojalnost – prijateljstva na duge staze

Na estradi na kojoj se prijateljstva raspadaju brže nego što jogurt može da istekne rok, Viki je poznata po tome da stoji uz ljude koje voli. Njen odnos sa kumom Cecom Ražnatović traje decenijama, kao i sa malim brojem odabranih prijatelja. Ona nema širok krug, ali zato u njenoj kući gosti na slavi nisu sezonski prolaznici. Ta lojalnost podseća mnoge na ono što sami nemaju – a niko ne voli sopstveni nedostatak kad ga prepozna u tuđem ogledalu.

6. Mir – najveća provokacija

I možda je baš ovde ključ. Koliko god da su je provocirali, pa i vređali, Viki nikada nije odgovarala istom merom. Njeni odgovori su uvek bili odmereni, sa poštovanjem prema sagovorniku i bez spuštanja na nivo napada. Okuraženi time što neće naići na odgovor kakakv ponekad možda I zaslužuju, mnogi su samo pojačavali napade ostavljajući pitanje zašto nikada ne to ne odgovara starozavetnom “oko za oko, zub za zub”. Kao veliki vernik, možda je na to inspirisana hrišćanskom vrlinom praštanja, a možda je to naprosto njena priroda. Bilo kako bilo, činjenica je jasna: niko nije uspeo da naruši njen mir.

A mir je ono što najviše iritira one koji napadaju. Jer kada prozivate nekoga i ne uspevate da ga iznervirate, tada se sami otkrivate kao agresor. A to nikome od njih nije bio cilj.

Zaključak

Priča o Viki Miljković nije priča o pevačici koja se slučajno zatekla na sceni. To je priča o ženi koja traje, gradi, stvara i čuva. Njeni hitovi, brak, biznis, trajanje, prijateljstva i mir čine je izuzetnom pojavom na estradi. Na kraju, možda odgovor na pitanje zašto deo estrade voli da napada Viki i nije komplikovan. Zato što je uspela tamo gde mnogi drugi nisu. A na Balkanu, kao što znamo, sve se prašta – sem uspeha.

Kurir.rs

Viki o razgovoru sa Jelenom Karleušom: