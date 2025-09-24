Slušaj vest

"Ne morate da imate školu"

Milan Mitrović odgovorio je na prozivke koleginice i bez dlake na jeziku dao svoj sud o njenoj izjavi.

- Ja sam komentarisao moje kolege pevače koji su u njihovom takmičenju, znači "kolege pevače", tj njihove takmičare i rekao sam da su naši takmičari neuporedivno napredniji, to znaju i oni to znaju svi, i to će se na kraj krajeva videti na televiziji. Što se tiče njenog komentara da ja nisam njen profesionalni kolega kao voditelj u pravu je, ja nisam učio novinarsku školu, niti sam se bavio bilo kojim vidom novinarstva, ali evo već nekoliko sezona sam vodio najgledaniji šou, tako da ne morate da imate školu da biste bili voditelj - rekao je Milan.

Bojana o Milanu

Bojana je nedavno pričala o Zvezdama Granda, pa se dotakla i voditelja ovog formata kada je prozvala Mitrovića.

- Ja koliko znam, Milan Mitrović je pevač. Pa vodi, ali nema ni voditeljsku ni novinarsku školu. Baš ću da poslušam da vidim da li je mislio na naš kolege voditelje ili na svoje kolege pevače.

Ipak, Mitroviću se svidela fotelja u kojoj je sedeo Ognjen Amidžić.

Fokus je šou

- Možda on priželjkuje fotelju. Ja nisam čula njihove pevače, kod nas ima dosta još pevača. Ono što je kod nas fokus jeste šou.

Iako je je došlo do žestokih sukoba mišljenja u emisiji, tenzije se smire, kada pevači odu na pauzu.

- Nema tenzije kada se kamere ugase. Okupimo se, ručamo, pričamo, pravimo plan kako ćemo dalje. Niko se ne plaši da izrazi svoje mišljenje. Sve vreme je dobra energija i hemija.

