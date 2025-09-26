ENA ČOLIĆ POSTALA BARBIKA! Bivša učesnica Elite objavila još jednu transformaciju: Roze minić i vrtoglavo visoke platforme, a kosa plava (FOTO)
Ena Čolić i Jovan Pejić Peja već nekoliko dana uživaju na Kipru odakle se redovno oglašavaju.
Ena je promenila lični opis kada je kraću kosu zamenila dugom kovrdžavom, a sada je usledila još jedna transformacija.
Ena kao Barbi
Čolićeva se oglasila ponovo sa Kipra i pokazala novi imidž. Za potrebe fotografisanja obukla se kao najpoznatija lutka na planeti i stavila plavu periku.
U miniću i vrtoglavo visokim platformama pozirala je ipred objektiva, a imidž je upotpunila i "barbi" majica.
Zlata sve oprostila
Ena i Peja uživaju u zajedničkom vremenu, a nakon pomirenja progovorili su o porodičnim odnosima.
Čolićeva je nedavno govorila i o Zlati Petrović.
- Zlata me je pred polazak na Kosmaj zvala da joj se javim, jer je otkrila da smo Peja i ja tajno u vezi. Sada smo u kontaktu, ona odobrava naš odnos što mi je i Jovan potvrdio. Kad god se čuju, on mi prenosi njene pozdrave tako da mi je srce puno jer imamo njenu podršku. Žena ima veliko srce pa je oprostila ružne reči i zauvek joj hvala na tome jer zaista prejako volim njenog sina, kao i on mene - otkrila je pevačica.
Ena spremna da Peji rodi dete
Tokom nedavnog gostovanja u emisiji "Narod pita" gledaoci su se uključivali putem telefona do ranih jutarnjih sati, a jednu gospođu je zanimalo da li bi Ena rodila Peji dete.
- Ukoliko bude došlo do toga da ja ću to ispuniti i njemu i sebi, spremna sam na to zbog ljubavi - odgovorila je Ena.
Podsetimo, Ena već ima sina koji je dobila sa bivšim partnerom.
