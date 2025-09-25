Slušaj vest

Bivša snajka Dragana Kojića Kebe, Sofija Dacić, iznenađenje je u novoj sezoni "Zvezda Granda". Ona se nalazi među takmičarima o čijoj sudbini odlučuje stručni žiri među kojima je i njen bivši svekar.

Mnogi su se oduševili njenim glasom, kao i ponašanjem na bini, iako joj ovo nije prvi put da je stala na "Grandovu" scenu.

Kako saznajemo, Sofija je pre devet godina učestvovala u "Nekim novim klincima", "Grandovom" takmičenju za najmlađe.

Tada je imala 14 godina, a u svom prvom pojavljivanju pevala je baladu Zdravka Čolića "Moja draga". Tada je rečeno i da svira flautu. Sofiji su kao članovi žirija ocenjivali Jelena Kostov, Haris Berković, Bane Mojićević, Ivana Selakov i Milan Topalović Topalko.

Devet godina kasnije ona se pojavila u "Zvezdama Granda", a kako smo saznali, izrazila je želju da joj bivši svekar bude mentor.

Podsetimo, Sofija se za Kebinog sina Igora udala 3. januara ove godine, posle samo mesec dana poznanstva. Oni su dobili plaketu opštine Novi Beograd kao prvi par koji se venčao u 2025. godini. Njihov brak je trajao samo pet meseci, a kako su pisali mediji, upravo je Sofija bila inicijator razvoda.

