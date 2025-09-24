Slušaj vest

Voditelj Zoran Pejić Peja (60) ponosan je domaćin jednog TV formata već trideset godina, a kako kaže, neće još u penziju.

Zoran Pejić Peja tvrdi da za ljude koji rade na estardi penzija ne postoji.

– Ne. Ne, još uvek. Možda bi penzija mogla da bude za nekih deset godina. Sve dok me zovu na tezge, na veselja, dok radim ta najskuplja veselja smatram da me ljudi cene i poštuju zato ne mogu da odem u penziju. Čak i ako bih otišao neko bi me zvao, tako da za nas sa estrade nema penzije– rekao je.

Pejić je posebno uzbuđen što je, nakon letnje pauze, ponovo na malim ekranima.

– Trideset godina traje moj format, ponosan sam zato što nikada ne može dosaditi narodna muzika. Narod voli opuštene emisije, uz moju emisiju zaborave svoje probleme, šarenoliko je uvek i uvek nešto bude interesantno, ali dotaknemo dušu što je najvažnije.

Evo da li bi ušao u rijaliti

Inače, Peja je nedavno govorio o tome da li bi se oprobao u rijaliti programu, s obzirom na to da se takmičio njegov naslednik Jovan Pejić.

- Trenutno ne mogu da uđem u rijaliti jer imam mnogo posla, puno je zakazanih svadbi. Ali, čim Lepi Mića završi rijaliti karijeru, ja ću ući da ga zamenim. Za svoje učešće ne bi tražio nikakav novac, već bih ušao na kompenzaciju - da mi tamo nađu ženu. Ako bude ona ''prava'' možda se i oženim pred kamerama - rekao je on za Informer ranije, te je bilo jasno da ga to sada ne zanima.

