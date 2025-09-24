Slušaj vest

Članovi žirija "Pinkovih zvezda" Jelena Karleuša, Zorica Brunclik, Viki Miljković, Dragomir Despić Desingerica i Dragan Stojković Bosanac bili su gosti emisije "Ami Dži šou", gde su govorili o najaktuelnijim temama koje nedeljama intrigiraju naciju.

Najviše pažnje privukao je komentar Zorice Brunclik na račun Viki Miljković da je "ona folirant, poltron i njeno najveće razočarenje", kao i da bi je izbacila iz žirija "Zvezda Granda".

Međutim, na društvenim mrežama nakon emisije desilo se nešto suprotno od onoga što je možda bila Zoričina želja kad je uputila otrovne strelice ka Miljkovićevoj. Ipak, da li zbog toga što ljudi vole da brane one koji su napadnuti ili činjenice da Viki izaziva kod ljudi neku vrstu posebne emocije i sažaljenja, tek mnogobrojni korisnici Iksa stali su u odbranu pevačice, pa su u svojim komentarima istakli da Brunclikova uopšte nije bila izazvana kad je negativno komentarisala koleginicu.

- Zorica Brunclik je najveće zlo. Kad joj odgovoriš bezobrazno, plače i izigrava žrtvu ili joj odgovoriš normalno, ili joj uopšte ne odgovoriš, i to je problem! Nije mi jasno zašto ovako ponižavaju Viki, koja ima karijeru za poštovanje i toliko hitova! A i ova Viki, što joj nije odgovorila? Podrška za gospođetinu Viki Beograd na vodi Miljković! Viki, jedna gospođa pre svega! - samo su neki od komentara na pomenutu situaciju u "Ami Džiju".

Bilo je i onih koji su podržali Zoricu.

- Žena je rekla šta je imala u lice za razliku od mnogih koji prozivaju iza leđa! Svaka čast Zorici što se ne pravi - bio je jedan od pozitivnih komentara za Brunclikovu.

Podsetimo, domaćina emisije Ognjena Amidžića interesovalo je koga bi Zorica Brunclik zbacila iz aktuelnog sastava žirija.

- Viki, ona je najveći folirant - rekla je kao iz topa Zorica.

- Šta misliš o Desingerici? - upitao ju je Ognjen.

- Ja sam zahvaljujući unucima upućena. To nije moja šoljica čaja, ali sve što napuni neki prostor, to treba pozdraviti. Trajanje je u pitanju, ovaj trenutak je bitan i toliko koliko on postoji. Ne poznajem njegov rad - rekla je Zorica.

- Ja sam njega čuo samo u parafraziranju neke narodne muzike, ali mu nije jasno šta mu se sviđa. Ja ću njemu pokazati - rekao je Bosanac.

- Viki, tebi sam rekla da si poltron. Ti si moje najveće razočaranje. Ja te nisam ponizila, samo sam odabrala koga bih izbacila - dodala je Zorica Viki.

- Zorica je najopasniji igrač, ona je opasna i jako inteligentna - rekla je Jelena.

Ubrzo je na Zoričine reči reagovala i Miljkovićeva, ali je bila dosledna stavu da se ne prepucava s kolegama.

- Poštujem Zoričinu karijeru i godine, ali kao čoveka neću da je komentarišem - u dahu je izgovorila Viki.

- Ja tebe komentarišem kao člana žirija. Govorim samo o žiriranju. Ti se predstavljaš da žiriraš drugačije, a sve nas predstavljaš kao loše ljude - odgovorila joj je Zorica.

- Svako ima svoje mesto i razlog što se našao ovde. Ja sam samo rekla svoje mišljenje - zaključila je Violeta.

