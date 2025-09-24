Slušaj vest

Dara Bubamara već treći dan, kako traje snimanje Zvezda Granda, skreće pažnju na sebe zbog stajlinga.

Danas je Dara Bubamara ispred studija "Zvezda Granda" pozirala u kratkoj kožnoj suknji, dubokim čizmama i zlatnim nakitom.

- Ja se pripremam za stajlinge, ovo nam je treći dan snimanja. Svaki dan ustajem u pola devet. Pa košta sve ovo, ali šta ćeš. Ja sam takva, volim kad god se negde pojavim da sve bude na svom mestu. Kosa, stajling, ma sve. Takav mi je i otac bio, uvek su bili sređeni gde god da odu - rekla je Dara.

Ne prati razmirice i svađe u Pinkovim Zvezdama

- Ne pratim ništa, ali im želim svima sreću. Gledam samo svoje dvorište i da li je meni lepo, to tamo me ne zanima - iskrena je bila Dara.

Pevačica je prokomentarisala i česta komentarisanja na njen račun, poput Vesne Đogani, a šta je imala da poruči svima koji imaju ružnu reč za nju, poslušajte u video prilogu koji se nalazi u tekstu iznad.

Dara: "Prvi put sam plakala pred kamerama"

U čast Saši Popoviću, bivši finalisti izveli su nedavno pesmu koja je postala simbol Popovićevog stvaralaštva „Rode će se opet vratiti“, a sve pristune u studiju su pukle emocije.

Dara Bubamara je sada otvoreno govorila o tome kako je prošla prva epizoda Zvezda Granda, a tada je kako kaže prvi put zaplakala pred kamerama.

Na početku sam plakala, vi znate da ja nikad nisam plakala ispred kamera, ali kad je krenula pesma ja sam odmah pomislila na Sašu Popovića. Setila sam se svih početaka, kad su meni krenule suze, govorim u sebi ‘Bože nemoj da plačeš, razmazaće ti se šminka, treba da sediš satima u emisiji’. Baš mi je bilo emotivno i mislim da je to prvi put da sam zaplakala pred kamerama, jer sam inače, u fazonu da to nema šanse da mi se desi.

