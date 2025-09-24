RASPAMETILA STARIJU KOLEGINICU: Nakon što je došla iz Amerike, vratila se na scenu na velika vrata i oduševila nju...
Sinoć, u emisiji Amidži šou gostovali su članovi žirija Pinkovih zvezda, a u istoj se pojavila i pevačica Azra Husarkić i raspametila sve, a pogotovu Zoricu Brunclik.
Naime, Azra Husarkić koja je nedavno doputovala iz Amerike sa ćerkicom i mužem u Srbiju, gde će provesti nekoliko meseci, sinoć se u emisiji pojavila kao muzička gošća
Ona je pored svojih pesama, zapevala i divnu pesmu Zorice Brunclik "Ovo malo duše", zbog čega je stariju koleginicu potpuno raspametila. Nakon što je maestralno izvela njenu baladu, Ognjen je upitao Zoricu kako joj se čini:
- Pa ja sam njoj bila u žiriju, samo što je ona tada bila onako devojka tek stasala, i ne sećam da si u takmičenju pevala moje pesme? - rekla je Zorica i dodala:
- Sad si me stvarno iznenadila, jedna mlada žena, zgodna.
Na njene reči nadovezao se Bosanac koji je se takođe setio iz Zvezda Granda i dodao:
- Pevala je svedalinke u takmičenju- dodao je Bosanac.
Iz Amerike gradi karijeru na Balkanu
Mlada zvezda u usponu, Azra Husarkić iznenadila je mnoge najavom za svoj prvi album i to pred sam porođaj.
Mescima je vredno radila, iako živi u Americi, a svoje prve hitove, 5 novih pesama, predstaviće publici u razmaku od malo više od mesec dana.
Pevčaica Azra Husarkić porodila se pre tri meseca, a nedavono je spakovala kofere i sa bebom doputovala u Srbiju iz Amerike kako bi snimila pesme za drugi deo albuma.
Naime, Azra Husarkić sa mužem živi u Americi, gde se pre tri meseca i porodila, a sada i donela važnu odluku.
Kurir.rs/Telegraf
