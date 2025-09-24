Slušaj vest

Sinoć, u emisiji Amidži šou gostovali su članovi žirija Pinkovih zvezda, a u istoj se pojavila i pevačica Azra Husarkić i raspametila sve, a pogotovu Zoricu Brunclik.

Naime, Azra Husarkić koja je nedavno doputovala iz Amerike sa ćerkicom i mužem u Srbiju, gde će provesti nekoliko meseci, sinoć se u emisiji pojavila kao muzička gošća

Ona je pored svojih pesama, zapevala i divnu pesmu Zorice Brunclik "Ovo malo duše", zbog čega je stariju koleginicu potpuno raspametila. Nakon što je maestralno izvela njenu baladu, Ognjen je upitao Zoricu kako joj se čini:

- Pa ja sam njoj bila u žiriju, samo što je ona tada bila onako devojka tek stasala, i ne sećam da si u takmičenju pevala moje pesme? - rekla je Zorica i dodala:

- Sad si me stvarno iznenadila, jedna mlada žena, zgodna.

Na njene reči nadovezao se Bosanac koji je se takođe setio iz Zvezda Granda i dodao:

- Pevala je svedalinke u takmičenju- dodao je Bosanac.

Iz Amerike gradi karijeru na Balkanu

Mlada zvezda u usponu, Azra Husarkić iznenadila je mnoge najavom za svoj prvi album i to pred sam porođaj.

Mescima je vredno radila, iako živi u Americi, a svoje prve hitove, 5 novih pesama, predstaviće publici u razmaku od malo više od mesec dana.

Pevčaica Azra Husarkić porodila se pre tri meseca, a nedavono je spakovala kofere i sa bebom doputovala u Srbiju iz Amerike kako bi snimila pesme za drugi deo albuma.

Naime, Azra Husarkić sa mužem živi u Americi, gde se pre tri meseca i porodila, a sada i donela važnu odluku.

