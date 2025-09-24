Teodora Džehvrović pohvalila se novim domom
Stars
TEODORA DŽEHVEROVIĆ KUPILA DRUGI STAN! Živela u Višnjičkoj banji, a sad se pohvalila novom luks nekretninom! (FOTO)
Slušaj vest
Folk pevačica Teodora Džehverović postala je vlasnica drugog stana koji je, kako je istakla, sama zaradila i kupila.
Ona je, inače, već kupila jedan stan u Višnjičkoj banji u novoizgrađenom luks kompleksu zgrada. Ipak, tu se nije zaustavila, pa je sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram podelila još jednu radosnu vest.
Sa suzama u očima, Teodora je sada na svom Instagram profilu otkrila da je kupila još jedan stan.
Teodora Džehverović plače jer je kupila stan Foto: Printscreen Instagram
Vidi galeriju
- I kupljen drugi stan u životu. Hvala ti, Bože - napisala je pevačica koja nije mogla da sakrije sreću i uzbuđenje.
Podsetimo, kako su pisali mediji, Džehverovićeva mašta o kupovini stana u Dubaiju.
Kurir.rs
Teodora Džehverović zaglavljena na granici:
Reaguj
Komentariši