Folk pevačica Teodora Džehverović postala je vlasnica drugog stana koji je, kako je istakla, sama zaradila i kupila.

Ona je, inače, već kupila jedan stan u Višnjičkoj banji u novoizgrađenom luks kompleksu zgrada. Ipak, tu se nije zaustavila, pa je sa svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram podelila još jednu radosnu vest.

Sa suzama u očima, Teodora je sada na svom Instagram profilu otkrila da je kupila još jedan stan.

- I kupljen drugi stan u životu. Hvala ti, Bože - napisala je pevačica koja nije mogla da sakrije sreću i uzbuđenje.

Podsetimo, kako su pisali mediji, Džehverovićeva mašta o kupovini stana u Dubaiju.

