Poslednjih dana glavna tema u javnosti Đorđe David i Dragan Stojković Bosanac. Naime, Đorđe je prvo rekao, mislio je da poznaje Bosanca, ali se na kraju ispostavilo suprotno. Nakon njegove izjave odmah se oglasio i sam Dragan, koji nije imao lepe reči za rokera.

- To ko je propao, ko nije propao, vreme će da pokaže. Pritom, ne mislim na šou-program, nego konkretno mislim na to da li sam ja propao ili je Bosanac propao. Sve što sam ja govorio, govorio sam o njemu, kao bivšem članu žirija, ja uopšte nisam aludirao na "Pinkove zvezde". Željko Mitrović je moj Zemunac kog ja znam od njegove šesnaeste, a moje osamnaeste godine. To veče kada su krenule emisije i "Pinkove zvezde" i "Zvezde Granda", ja sam bio u Željkovom pozorištu i gledao premijeru predstave. Tada sam se i sreo sa njim, izljubio sa Milicom - rekao je Đorđe David za Informer, pa dodao:

- Ja sam samo govorio o odnosu Bosanca prema "Grand" produkciji i prema takmičenju "Zvezde Granda", gde sam rekao da je po meni, Viki izašla sa stilom, a on nije ispao džentlmen. Neko ko ima 71 godinu, nakon toliko godina provedenih na jednom mestu, mora da bude dovoljno obrazovan, pismen i vaspitan i da ode kao gospodin. On za mene u toj situaciji nije ispao ni gospodin i džentlmen prema produkciji. To je ono što ja hoću da kažem. Nikakve to veze nema niti sa takmičenjem "Zvezde Granda", niti sa takmičenjem "Pinkove zvezde", ja govorim privatno o njemu kao o čoveku koji je ispao nečovek.

Roker je zatim otkrio da je Bosanac ispao mnogo loš u jednom trenutku, zbog čega je Đorđe zauvek precrtao njega iz svog života.

- Ono što sam ja sa njim imao u životu u vidu priča ili ne priča će, što se mene tiče, ostati zakopano zauvek. Ja samo kažem da je u jednom trenutku ispao loš, da je u jednom trenutku u vidu jedne prepiske koju smo ja i on imali pokazao da je nefer igrač. To je bilo pre odlaska dok je bio u ovom žiriju. Bosanac i ja praktično poslednjih mesec i po dana nismo govorili. Ja mu se nisam javljao, niti se on meni javljao. Slučajno sam ga sreo pre mesec, mesec i po dana, gde je pokušao da mi se javi, a ja sam bio sa mojom Anom i samo sam ga odpozdravio, platio račun i izašao napolje. Ne želim da ga vidim ni na razglednici, jer je ispao loš. Zbog čega je ispao loš ja to nikada neću reći, ali on vrlo dobro zna - rekao je Đorđe za Informer, a potom priznao da ga je Bosanac mnogo povredio:

- Mnogo sam tog čoveka voleo i mnogo sam mu verovao u smislu ljudskosti i posvećenosti, a na kraju se ispostavilo da ga ne poznajem. Ja sam Bosanca smatrao kao nekog ko je meni blizak, ispostavilo se da je on "zmija prisojkinja", kada sam je u pitanju, pričam samo o mom ličnom odnosu prema njemu. Mnogo sam mu verovao i mnogo sam ga voleo. Imao sam divnih momenata sa njim, nažalost, on je sam sebe sahranio u mom srcu i to je to. Mislim da je i on svestan koliko se emotivno ogrešio o mene, a ja emotivnu izdaju ljudima ne praštam, on je mene emotivno izdao, ja to tako smatram. Očigledno da sam ga loše procenio jer on samo gleda interes u odnosu sa svakim čovekom.

Bosanac opleo po kolegi

Podsetimo, Dragan Stojković Bosanac se pojavio na snimanju "Pinkovih zvezda" i žestoko opleo po kolegi Đorđu Davidu iz "Zvezda Granda"

Bosanac je prokomentarisao da je emisija "Pinkove Zvezde" najgledanija bila, pa se tako i dotako izjave svog kolege Đorđe Davida, pa mu odgovorio

A ko je on? Takmičari treba da se takmiče, a ne znam što bi mene razočaralo ako su tamo bolji a ovde lošiji. Ne vidim smisao toga, valjda će njima biti lakše da pokažu... On je propali, nepristojan, nepismen, što bi mene nervirala konkurencija, dodao je Dragan.

