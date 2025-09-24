PRVA GEJ MUŠKA VEZA U RIJALITIJU! Dejan i Uroš se maze i ljube svuda po imanju, priznali svoje emocije pa ozvaničili ljubavni odnos
U Eliti 9 organizovana je emisija "Radio Amnezija".
U okviru pomenutog serijala na videlo je isplivala situacija koje će se upisati u istoriju rijaliti programa. Naime, reč je o prvom gej muškom odnosu.
Uroš Stanić i Dejan Ketić ozvaničili su svoj odnos, te su pred kamerama ušli u vezu, a odmoh potom su pali poljupci i dodiri.
Dejan se bojao autovanja
Dejan je izjavio kako on nije gej, već biseksualac ali da to nije odmah priznao jer se pribojavao odbacivanja iz društva.
"Ja volim i muškarce i žene, ali sam se plašio odbacivanja iz društva pa to nisam priznao. Uroš mi se sviđa od prvog dana, pružao sam mu pažnju i presrećan sam što smo ušli u vezu", bio je iskren Ketić.
Stanić mu zabranio komunikaciju sa svima
Uroš Stanić priznao je da mu se Dejan sviđa, ali je naglasio kako je u vezama ljubomoran i posesivan.
"Mislio sam da se u početku samo zeza, a onda sam shvatio da je potpuno iskren. On zna da sam ja lud u vezama i takvog me je prihvatio, odmah sam mu zabranio komunikaciju sa svima tako da će morati samo mene da gleda."
Pogledajte dodatni snimak: