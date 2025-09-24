Slušaj vest

U Eliti 9 organizovana je emisija "Radio Amnezija".

U okviru pomenutog serijala na videlo je isplivala situacija koje će se upisati u istoriju rijaliti programa. Naime, reč je o prvom gej muškom odnosu.

Uroš Stanić i Dejan Ketić ozvaničili su svoj odnos, te su pred kamerama ušli u vezu, a odmoh potom su pali poljupci i dodiri.

Dejan se bojao autovanja

Uroš Stanić i Dejan Ketić prvi gej muški par Foto: Printscreen

Dejan je izjavio kako on nije gej, već biseksualac ali da to nije odmah priznao jer se pribojavao odbacivanja iz društva.

"Ja volim i muškarce i žene, ali sam se plašio odbacivanja iz društva pa to nisam priznao. Uroš mi se sviđa od prvog dana, pružao sam mu pažnju i presrećan sam što smo ušli u vezu", bio je iskren Ketić.

Stanić mu zabranio komunikaciju sa svima

Uroš Stanić priznao je da mu se Dejan sviđa, ali je naglasio kako je u vezama ljubomoran i posesivan.

"Mislio sam da se u početku samo zeza, a onda sam shvatio da je potpuno iskren. On zna da sam ja lud u vezama i takvog me je prihvatio, odmah sam mu zabranio komunikaciju sa svima tako da će morati samo mene da gleda."

Ne propustiteStars"IŠAO SAM ŠUGAV U ŠKOLU" Učesnik Elite 9 odrastao bez roditelja pa sad rastužio čitavu naciju: Smrdeo sam, izbacili su me iz doma, hranitelj je bio nasilan
Dejan Ketić.jpg
StarsGEJ AFERA TRESE ELITU! Jedan učesnik se opasno zaljubio u Uroša Stanića, sve držao u tajnosti pa rešio da otkrije tokom žurke
Dejan je otkrio simpatije prema Urošu Staniću
Stars"MAJKA JE REKLA DA ĆE PRE DATI KERU DA JEDE NEGO MENI" Jeziva ispovest učesnika "Elite 9"! odrastao u hraniteljskim porodicama, za sve se borio sam
Dejan Ketić
Rijaliti"SIN ME JE UCENJIVAO, PRETIO PREKO PRIJATELJA" Učesnik "Elite 9" tvrdi da su ga roditelji napustili, otac za sve krivi majku, a ovo je njena priča
dejan-ketic-reper-slavica-radu.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Lepi Mića ulazi u Elitu 9 kao Gandalf Izvor: Instagram