U Eliti 9 organizovana je emisija "Radio Amnezija".

U okviru pomenutog serijala na videlo je isplivala situacija koje će se upisati u istoriju rijaliti programa. Naime, reč je o prvom gej muškom odnosu.

Uroš Stanić i Dejan Ketić ozvaničili su svoj odnos, te su pred kamerama ušli u vezu, a odmoh potom su pali poljupci i dodiri.

Dejan se bojao autovanja

Dejan je izjavio kako on nije gej, već biseksualac ali da to nije odmah priznao jer se pribojavao odbacivanja iz društva.

"Ja volim i muškarce i žene, ali sam se plašio odbacivanja iz društva pa to nisam priznao. Uroš mi se sviđa od prvog dana, pružao sam mu pažnju i presrećan sam što smo ušli u vezu", bio je iskren Ketić.

Stanić mu zabranio komunikaciju sa svima

Uroš Stanić priznao je da mu se Dejan sviđa, ali je naglasio kako je u vezama ljubomoran i posesivan.

"Mislio sam da se u početku samo zeza, a onda sam shvatio da je potpuno iskren. On zna da sam ja lud u vezama i takvog me je prihvatio, odmah sam mu zabranio komunikaciju sa svima tako da će morati samo mene da gleda."

