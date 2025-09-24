Slušaj vest

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Zoricu Marković.

- Moje prisustvo je dovoljno da sedim, a ne sekiram se kad neko komentariše moju frizuru. To za češalj mi je mnogo smetalo da se ostvarim u životu - rekla je Zorica.

- Da li su se takmičari podelili? - upitao je Filip.

- Ja se ne delim, ja sam sama za sebe, ali igra se šah svakako i videćemo ko će pobediti. Molim vas ovom dečku insajderu Dači recite kako da otvori i zatvori usta zato što je rekao pre neko veče da je biljka, a biljka je stvorena da je neko zapišava - rekla je Zorica.

- Da li misliš da je Kačavenda uterala strah mnogim takmičarima dok si se ti drugačije pokazala? - upitao je Bora.

Zorica Marković priča sa Urošem Stanićem o Anđeli Đuričić i njenoj vezi sa Pavlom Jovanovićem Foto: Printscreen YouTube

Zorica uputila brutalne reči Bori i Filipu

- Ja sam žena iz naroda, živim totalno slobodno i lepo. Pratimo situaciju koja se menja u rijalitiju i tako ćemo se ponašati - rekla je Zorica.

- Koje tri stvari nisi znala juče, a danas znaš? - upitao je Bora.

- Budi to što treba kad treba, naučila sam ovde rečenicu: ''Jedi g*vna'' - rekla je Zorica.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

