Svetlana Ceca Ražnatović pre nekoliko dana priznala je medijima da je postala vlasnica njive u blizini Beograda i da je rešila da nam tom mestu pokrene novi biznis i sagradi farmu prasića.

Naša ekipa odlučila je da poseti mesto gde je pevačica kupila plac. Ceca se odlučila za podavalsko selo Zuce, gde su se nedaleko od nje pre izvesnog vremena skućili Mile Kitić i Marta Savić.

Tamo smo porazgovarali sa žiteljima ovog mesta, koji nisu baš najsrećniji što je Ceca izabrala njihov kraj za izgradnju farme svinja.

- Ovde je Ceca kupila njivu. Sve ovo je sad njeno, pet hektara ukupno. Već se počelo s radovima, vidite da je napravljen i improvizovani put, dovedeni su i struja i voda. Mi smo za to saznali pre dva-tri meseca. Najpre se po kraju čulo da hoće ovde da gradi kuću, a onda su nam radnici rekli da planira da pokrene biznis sa svinjama. Sad je to i ona sama potvrdila - kaže nam jedan budući Cecin komšija i nastavlja:

- Ja sam je video skoro da je dolazila jedno popodne s vozačem u džipu. Razgledala je okolinu, a ljudi koji tu rade su joj nešto objašnjavali. Imaće ogroman prostor, sve do dole je njeno i s jedne i s druge strane. U ovom delu su cene ara najskuplje, pa možete zamisliti koliko to košta. Imaće i predivan pogled na Avalski toranj. Kad je vedro, odavde se vidi i Dunav. Nadam se da će ostvariti svoj plan, mnogi su ovde pravili ogromne planove, a na kraju od toga nije bilo ništa - rekao nam je meštanin Zuca, koji nam je i pokazao gde se tačno nalazi Cecin plac na kojem će nići farma svinja.

Podsetimo, već nekoliko dana se u medijima spekulisalo da je folkerka kupila plac u blizini Beograda kako bi sagradila kuću i preselila se iz porodične vile na Dedinju, gde decenijama živi, ali je Ceca objasnila da to nije istina i da ne planira da menja adresu.

- Ljudi, molim vas. Selim se na Avalu (smeh). Ne selim se nigde. Lepo mi je ovde gde jesam. Čujem da sam kupila stan na Avali. Ako nađu taj stan, neka mi prijave pod hitno. Inače, planiram farmu da zidam, farmu prasića na Avali. E to je jedino tačno. Istina je da sam kupila njivu i gradim tamo farmu svinja. Trebaće mi stručno osoblje za ovaj posao, tj. negu životinja. Ne selim se - otkrila je za Kurir Ražnatovićeva, koja je nakon završetka srednje škole u Žitorađi dobila diplomu poljoprivrednog smera sa odseka veterinarskog tehničara. Dakle, Ceca će se sad baviti svojom strukom.