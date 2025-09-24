Murat priznao da je Kosovo srce Srbije
Stars
MURAT PREKINUO PINKOV PROGRAM UŽIVO PA PRIZNAO DA JE KOSOVO SRCE SRBIJE! Zapevao pravu patriotsku pesmu, pa digao tri prsta
Slušaj vest
Murat je tokom emisije "Radio Amnezija" želeo da pokaže koliko voli Srbiju.
On je uleteo u prostor u kom se emisija snima i svojim postupkom sve iznenadio i oduševio.
Murat otpevao pesmu
Murat ulazi u Elitu 9 Foto: Boba Nikolić
Vidi galeriju
On je zapevao pesmu "Oj Kosovo, Kosovo" i priznao da voli našu zemlju, te da je Kosovo srce Srbije.
Potom je poklonio majicu Bori i Filipu koja simbolizuje prijateljstvo između Rusije i Srbije.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši