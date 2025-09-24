Slušaj vest

Murat je tokom emisije "Radio Amnezija" želeo da pokaže koliko voli Srbiju.

On je uleteo u prostor u kom se emisija snima i svojim postupkom sve iznenadio i oduševio.

Murat otpevao pesmu

Murat ulazi u Elitu 9 Foto: Boba Nikolić

On je zapevao pesmu "Oj Kosovo, Kosovo" i priznao da voli našu zemlju, te da je Kosovo srce Srbije.

Potom je poklonio majicu Bori i Filipu koja simbolizuje prijateljstvo između Rusije i Srbije.

Murat ušao u Elitu 9
