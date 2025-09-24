Slušaj vest

Jelena Radanović, supruga pevača Slobe Radanovića, često otvoreno govori o autizmu, sa kojim živi i njen sin Naum iz prvog braka. Ovog puta, putem Instagrama, Jelena je odgovarala na pitanja svojih pratilaca, deleći lična iskustva, savete i primere kako bi pružila podršku drugim roditeljima koji se suočavaju sa sličnim izazovima

Foto: Printskrin/Instagram

Jedan od pratilaca joj je napisao da postoji lek za autizam u Americi, na šta joj je ona odgovorila:

Foto: Preentscreen Instagram

"Nabavila sam Leucovorin... Pišem vam iskustva kada počnem da dajem" na šta je usledilo još jedno pitanje sa koliko godina je njen mališan postao verbalan?

"Sa 5 godina"

Međutim, kako su se pitanja nizala jedno za drugim, jelena se dotakla i ishrane kod dece koja boluju od autizma.

"Da, nekoj deci je samo promena ishrane dovoljna za progres" Odgovorila je Jelena.

Prve znake primetila kad je imao dve i po godine

Podsetimo, Jelena Radanović, jednom prilikom je ispričala da njen sin iz prvog braka Naum ima autizam i prve znake ovog razvojnog poremećaja primetila je kada je njen naslednik imao dve i po godine.

Jelena, naime, često putem Instagram profila odgovora na pitanja koja zanimaju njene pratioce u vezi sa ovom temom, a kako je otkrila planira u budućnosti da napiše i knjigu o tome.

Radanovićka je nedavno istakla da je Naum počeo da govori tek sa pet godina, ali ne tečno i razgovetno i da su najveći problem imali tokom njegove druge i treće godine.

- Naum je počeo da govori sa pet godina i to uglavnom za svoje potrebe. Govor je štur, ali se smatra verbalnim autizmom. Do druge godine je sve radio, a onda se samo ugasio. Sa tri godine je bio ugašen. Bio je kao telo iz kog je neko isisao dušu. Radio je sve što ne treba da rade zdrava deca, a nije radio apsolutno ništa što bi trebalo da radi zdravo dete. Radili smo sve moguće detokse i protokole, razne alternativne tretmane, transplataciju matičnih ćelija... Uvek više stvari istovremeno. Od svega što smo radili očekivala sam pet posto samo, smatrajući da će ukupan rezultat da bude zadovoljavajući, ali čarobna pilula ne postoji - napisala je Jelena.

