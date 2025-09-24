Tokom dana emitovala se ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Maju Marinković koja je progovorila o najnovijim dešavanjima.

Maja osudila odnos Uroša i Dejana

- Da li si očekivala da će Uroš ući u vezu? - upitao je Bora.

- Ja sam svestrana, ali ovo mi nije normalno. Meni nije normalno da se to dešava na televiziji i nije lepo da se neko koristi zarad opstanka - rekla je Maja.

Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

Licemerno ponašanje

Gledaoci su ostali iznenađeni ovom izjavom Maje Marinković jer ni ona sama nije imala sjajnu prošlost.

Podsećamo, Maja je otela muža svojoj drugarici Aleksandri Subotić, a tokom Zadruge 3 spavala je sa Janjušem koji je tada bio oženjen. S tim u vezi čini se da je izjava Marinkovićeve gledaocima delovala licemerno.

Maja Marinković
Maja Marinković i Janjuš
maja m.jpg
Maja Marinković i Marko Janjušević Jajnuš šalju tajne signale jedno drugom

 Pogledajte dodatni snimak:

Maja Marinković Teatro Izvor: MONDO