Tokom dana emitovala se ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Maju Marinković koja je progovorila o najnovijim dešavanjima.

Maja osudila odnos Uroša i Dejana

- Da li si očekivala da će Uroš ući u vezu? - upitao je Bora.

- Ja sam svestrana, ali ovo mi nije normalno. Meni nije normalno da se to dešava na televiziji i nije lepo da se neko koristi zarad opstanka - rekla je Maja.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Boba Nikolić

Licemerno ponašanje

Gledaoci su ostali iznenađeni ovom izjavom Maje Marinković jer ni ona sama nije imala sjajnu prošlost.

Podsećamo, Maja je otela muža svojoj drugarici Aleksandri Subotić, a tokom Zadruge 3 spavala je sa Janjušem koji je tada bio oženjen. S tim u vezi čini se da je izjava Marinkovićeve gledaocima delovala licemerno.

Pogledajte dodatni snimak: