Maja Marinković ispala licemerna, pa ispljuvala odnos najboljeg druga
Stars
UKRALA DRUGARICI MUŽA, SPAVALA SA OŽENJENIM NA TELEVIZIJI, A SADA JOJ JE GEJ ODNOS DEGUTANTAN! Gledaoce iznenadila izjava Maje Marinković
Tokom dana emitovala se ''Radio Amnezija'', a voditelji Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Maju Marinković koja je progovorila o najnovijim dešavanjima.
Maja osudila odnos Uroša i Dejana
- Da li si očekivala da će Uroš ući u vezu? - upitao je Bora.
- Ja sam svestrana, ali ovo mi nije normalno. Meni nije normalno da se to dešava na televiziji i nije lepo da se neko koristi zarad opstanka - rekla je Maja.
Maja Marinković Foto: Boba Nikolić
Vidi galeriju
Licemerno ponašanje
Gledaoci su ostali iznenađeni ovom izjavom Maje Marinković jer ni ona sama nije imala sjajnu prošlost.
Podsećamo, Maja je otela muža svojoj drugarici Aleksandri Subotić, a tokom Zadruge 3 spavala je sa Janjušem koji je tada bio oženjen. S tim u vezi čini se da je izjava Marinkovićeve gledaocima delovala licemerno.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši