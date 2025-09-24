Slušaj vest

Posao pevača, iako na prvi pogled može delovati lak, zapravo nosi brojne teške situacije, o čemu je svojevremeno govorio i Ljuba Perućica. Tokom svoje karijere, susretao se sa mnogim neprijatnostima.

Kao pevač koji često nastupa na privatnim proslavama, imao je prilike da vidi i doživi razne stvari, posebno kada gosti popiju i izgube kontrolu. Nedavno se prisetio jedne svadbe koja mu je ostala u lošem sećanju zbog neprijatne scene koja se tamo odigrala.

– Doživljavam razne neprijatnosti s vremena na vreme, jer se neki ljudi promene kada popiju koju cašu. Dešavalo se da momci razbiju ceo lokal dok pevam i da nam flaše i čaše bukvalno proleću pored glava. Čak se desilo i da su se svi svatovi tukli između sebe i da nismo znali gde da pobegnemo u tom haosu. A bilo je i trenutaka da kolega, tik pred kraj svirke, pokupi sav bakšiš i podeli ga kako je zamislio i donese nazad – ispričao je jednom prilikom za domaće medije.

O gej aferi

Podsetimo, pre nekoliko godina medijiske naslove punili su kolege Ljuba Perućica i Milan Dinčić Dinča, kada se pisalo da su oni više od prijatelja.

- Mislim da znam koji je to novinar napisao, ali neću da kažem da se ne ogrešim. Ja sam se ranije, pre nego što smo dobili porodice i decu, družio sam sa Dinčom, i danas mi je kolega i pre svega prijatelj. Družili smo se, putovali, sednemo u auto, idemo i pičimo, provodili smo puno vremena zajedno. Nismo imali nikakvih problema, a onda se neko našao pametan i napisao kako smo nas dvojica gejevi - rekao je Perućica.

