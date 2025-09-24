Slušaj vest

Atina Ferari, rijaliti učesnica, u domaćim medijima tvrdila je da je bila u vezi sa folkerom Acom Lukasom, što je on demantovao.

Nakon priče da su Anita i Aca bili u vezi, isplivala je i navodna prepiska između njih dvoje.

- Atina, ti si svakako moja - napisao joj je jednom prilikom.

1/9 Vidi galeriju Atina Ferari na šabačkom vašaru Foto: Boba Nikolić

- Ljubavi, za koliko si ovde. Dođi samo ti, lepoto - piše.

- Hajde sad ti kod mene. Zašto? ZATO ŠTO TE JA PROSTO OBOŽAVAM. Napiši da dolaziš - piše.

- Ti si moj bog! Samo da znaš - nastavljaju se prepiske.

"Bilo je i gorih, ujutru mi nije bilo prijatno"

1/8 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Hype TV, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES

Aca Lukas sada se oglasio za medije ovim povodom.

- Sa tom osobom nikada nisam bio u vezi, a šta sam radio sa njom, sa njom, pa bilo je i gorih, doduše ne mnogo. Živ čovek se ponekad zezne, pa uradi noću nešto što mu ujutru baš i nije prijatno. Svakako intimni odnosi ne, veza taman posla. Ne vidim ništa, što neko drugi ne radi. A gospođici Ferari ćemo eto besplatno dati reklamu, iz humanitarnih razloga, mada čak ni ovaj publicitet joj neće omogućiti da joj iko na vašaru u Šapcu uđe u šator i sluša tu nesnosnu riku za koju samo ona kaže da je pevanje. Vi dobro znate da ja kada nešto jeste ne poričem, ali ni ne dodajem . Dotična je boga mi dosta pridodala. Dodala je i intimni odnos, a i vezu. Ako ona to što me je jednom zadovoljila smatra vezom , pa ona je svetski rekorder u vezama.

- A za prepiske na telefonu, pa šta je i tu sporno. Ne moram baš sad u sitna crevca da napišem šta sam hteo da kažem. Svakako sam imao neku nameru. Između ostalog imala je par drugarica koje su poprilično dobre i atraktivne. I svakako nije ni to bitno. Pa i da sam bio sa njom u vezi ja bih rekao . Ali nisam. Vidim da priča o nekim uslovima. Pa ja svakako ispunjavam poprilično uslova kod takvih, ali ona kod mene ne. Ponešto i mogu da imam sa devojkama sa koficijentom inteligencije ravnom bubašvabi, ali za vezu je kada sam ja u pitanju neophodno da u glavi ima ono što se zove mozak. Što kod dotične nije slučaj.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: