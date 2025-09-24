Slušaj vest

Iako se mnogima čini da život pevača podrazumeva glamur, aplauze i osmehe pod svetlima bine, istina je često daleko od toga.

Pevačica Goca Lazarević progovorila je o teškim i neprijatnim iskustvima koje je tokom godina doživljavala na nastupima, posebno na privatnim proslavama i tezgi.

Kako ističe, pored svih lepih trenutaka koje joj je muzika donela, bilo je i onih kada se suočavala s pijanim gostima, nepristojnim ponudama, pa čak i pretnjama. Ipak, bez obzira na sve, uvek je ostajala profesionalna, trudeći se da odradi svoj posao do kraja — i kad je bilo teško, i kad su granice pristojnosti davno bile pređene.

- Na meni su se iživljavale pijanice na tezgama, a nikad nisam imala hrabrosti da se suprotstavim i kažem da je dosta. Uvek sam bila profesionalac i znala sam da ispoštujem sve, čak i one ubijene od pića kad mi priđu i naruče pesmu. Smatrala sam da je to deo našeg posla, da pevačice moraju da trpe neke stvari jer niko nije rekao da je ovaj posao lak. Pevačima nije lako, mnogim kolegama su i oružjem pretili na nastupima, posebno kad hoće da prekinu s pevanjem jer gazda kaže da je kraj proslave. Ima svakakvih slučajeva. Pa sećate se da sam pričala i da su me vukli za rukave pijane gazde, ma svega je bilo - govorila je ona.

Pomagala manje poznatim kolegama

Pevačica Gordana Lazarević otkrila je u emisiji Pusti brigu na Kurir TV da je uvek pomagala manje poznatim kolegama, na čemu su joj ne malo puta i zamerali.

- Bila sam na jednoj svadbi gastarabajterskoj, i tamo lokalni pevači pevaju, i ja vidim da se koleginica muči. Ja skočim, a nije to jednom bilo, da joj pomognem. Ili ne zna tekst, ili ima problem sa glasom, ja skočim i pevam. Onda mene vuku drugi, kažu da li si ti normalna, ti si zvezda, neće te poštovati jer pomažeš lokalnom pevaču - otkrila je Goca Lazarević.

Kaže da su za nju kolege svetinja bez obzira na popularnost koju imaju.

- To su moje kolege. Mi, to su sve moje kolege. Neko je imao sreću da izađe iz anonimnosti, neko je imao manju sreću. Ja radim sa tim kolegama, koje god su nacionalnosti, ako sam ja pristala sa njima da radim. Ja sa njima sedim za stolom. Mene zovu predsednici u vrh sovre. Ne, ja sedim u dnu sovre sa njima, zato što je to moje kolege, moja branša, naša duša. To je to, zajedništvo - kaže pevačica.

