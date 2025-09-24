Slušaj vest

Kao bomba odjeknula je vest da se dogodio prvi gej muški par na našim prostorima javno u jednom rijaliti programu.

Uroš Stanić i Dejan Ketić ozvaničili su svoju vezu, a ubrzo je došlo do velike svađe u kojoj je Dejan optužen da lažira emocije.

Uroš Stanić i Dejan Ketić prvi gej muški par Foto: Printscreen

Pomirenje

Dejan Ketić došao je do Uroša Stanića kako bi ga zamolio za još jednu šansu i razuverio da se s njim samo igrao zbog rijalitija.

Iako je Stanić bio hladan prema Dejanu, zagrlio ga je i delovao je kao da su na pragu pomirenje.

- Molim te pruži mi pažnju, zagrli i ti mene - rekao je Dejan, a Uroš ga je iskulirao.

