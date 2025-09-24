Dušica Đokić priznala da voli žene, Janjušu neće biti dobro
JANJUŠA ĆE STREFITI ŠLOG! Najzgodnija učesnica Elite priznala da voli žene: Danima se muva sa Jaškom, a sada otvorila dušu i sve priznala
Dušica Đokić komentarisala je s Borom Santanom ponašanje Dejana Ketića i tom prilikom otkrila je da ona ima iskustva s ženama i da takođe voli i žene i muškarce.
- Jeste bi sto posto, probao je sigurno - rekla je Dušica.
- Poremećen slučaj - rekao je Bora.
- Kad nije prošao kod žena, okrenuo se muškarcima. Mislim ja prva nemam problem - rekla je Dušica.
Dušica Đokić Foto: Boba Nikolić
Priznala da voli žene
- Voliš žene? - upitao je Bora.
- Da, ali nisam se samo ljubila sa ženama već sam svašta probala - rekla je Dušica.
