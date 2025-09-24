Slušaj vest

Dušica Đokić komentarisala je s Borom Santanom ponašanje Dejana Ketića i tom prilikom otkrila je da ona ima iskustva s ženama i da takođe voli i žene i muškarce.

- Jeste bi sto posto, probao je sigurno - rekla je Dušica.

- Poremećen slučaj - rekao je Bora.

- Kad nije prošao kod žena, okrenuo se muškarcima. Mislim ja prva nemam problem - rekla je Dušica.

Dušica Đokić Foto: Boba Nikolić

Priznala da voli žene

- Voliš žene? - upitao je Bora.

- Da, ali nisam se samo ljubila sa ženama već sam svašta probala - rekla je Dušica.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

 Pogledajte dodatni snimak:

