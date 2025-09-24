Slušaj vest

Pevačica Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica, podelila je sa pratiocima na Instagramu situaciju koja ju je ozbiljno uznemirila. Naime, čim je sela u svoj automobil, na kontrolnoj tabli je primetila smrdibubu, što ju je potpuno izbacilo iz takta.

Uplašena pevačica odmah je istrčala iz vozila, a zatim se obratila fanovima kroz šalu, iako je bilo jasno da joj u tom trenutku nije bilo svejedno.

- Nagradno pitanje, koliko dugo sam stajala nasred puta moleći se da me neko spasi ili da sama izađe? - napisala je Breskvica.

Njena fotografija brzo je privukla pažnju pratilaca, koji su se mahom zabavili njenom reakcijom. „Ja bih isto pobegla, smrdibube su mi užas!“, „Samo smiri se, nije opasna" bili su samo neki od komentara

Očigledno, fanovi su se ujedinili u šali i podršci, a Breskvica je pokazala da čak i poznate ličnosti imaju obične svakodnevne strahove

Prvi posao

- Ja sam počela da radim od svoje 15. godine, jer nisam mogla da podnesem činjenicu da moram da uzimam novac od svojih roditelja, posebno za tako neke stvari koje sam ja želela sebi da kupim, na primer, šminku i odeću. Meni je to bilo strašno, tako da sam ja počela rano da radim - priča Breskvica i nastavlja:

- Moj prvi posao je bilo šminkanje, time sam počela prvo da se bavim i to mi je bio plan za budućnost. Zato se sada sama šminkam za svoje nastupe, osim kada su spotovi u pitanju, tu ne mogu sama, jer snimanje traje po 15, 16 sati i nemam snage još i za to. Imam tu sreću da su moji najbliži prijatelji zapravo moj bjuti tim, moja najbolja drugarica i tri druga su moj čitav tim - rekla je pevačica.

Susret s Vojažom

Podsetimo, Breskvica je nedavno posle dužeg vremena srela Vojaža, s kojim je pre nekoliko godina bila u vezi. Susret se dogodio kod Devita na promociji, ali su se izbegavali.

Dok je Breksvica pozirala za novinare i davala izjavu, Vojaž je sa strane virkao iza novinara te pokušavao da uhvati na vidiku Anđelu što su kamere zabeležile.

