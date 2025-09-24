Slušaj vest

Aca Lukas važi za jednog od najvećih zavodnika na domaćoj javnoj sceni, a o svom turbulentnom ljubavnom životu nikada nije krio istinu. Pevač je često bio u centru medijske pažnje zbog veza sa brojnim starletama i rijaliti učesnicama, a javnost je saznala i neke detalje koje je ranije krio.

Foto: Kurir Televizija

U jednom od svojih intervjua, Lukas je otkrio kako je zapravo izgledala njegova „istraživačka faza“ kada je u pitanju ljubav, ističući da su mu iskustva sa poznatim damama donela mnogo pouka, ali i medijske kontroverze. Pevač je priznao da mu nijedna veza nije bila laka, ali da je uvek iskreno pokazivao svoja osećanja, bez obzira na tračeve i glasine.

- Ne povezuju mene sa ženama, već se neke pojedine žene povezuju sa mnom, ničim izazvane. Slušao sam sve to, neću da pominjem imena, ali bilo je situacija u poslednje vreme. Evo, baš je neka mala pričala, rekli su mi: "Pali kanal, vrati, neka mala priča", navodno kako je bila sa mnom, ludovala sa mnom po Crnoj Gori. Sad ja slušam i treba da se pravdam - ispričao je Aca Lukas.

- Nedavno je još jedna pričala, neću da je imenujem, da je bila sa mnom, ali sad mogu ovako javno da kažem da je dobila pare za to od ljudi koji su hteli da se obračunaju sa mnom na takav način, pa je dobila nekih sitnih 500 do 1.000 evra - otkrio je pevač, pa dodao o kome se radi:

- Maca Diskrecija. To je već davno rečeno da od toga nema ništa, prošla pored mene jednom kao fan, stala da se slika. Sad sam ja kao neki Don Da li mislite da sa takvim primercima za nekog može da se kaže da je Don Žuan? Muškarci vole da budu šmekeri, da imaju što više riba, ali kakve su ovo žene? Svi mi volimo da nas vole žene, ali pitanje je čime se hvalimo - dodao je svojevremeno pevač u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

"Bilo je i gorih, ujutru mi nije bilo prijatno"

Atina Ferari, rijaliti učesnica, u domaćim medijima tvrdila je da je bila u vezi sa folkerom Acom Lukasom, što je on demantovao.

- Sa tom osobom nikada nisam bio u vezi, a šta sam radio sa njom, sa njom, pa bilo je i gorih, doduše ne mnogo. Živ čovek se ponekad zezne, pa uradi noću nešto što mu ujutru baš i nije prijatno. Svakako intimni odnosi ne, veza taman posla. Ne vidim ništa, što neko drugi ne radi. A gospođici Ferari ćemo eto besplatno dati reklamu, iz humanitarnih razloga, mada čak ni ovaj publicitet joj neće omogućiti da joj iko na vašaru u Šapcu uđe u šator i sluša tu nesnosnu riku za koju samo ona kaže da je pevanje. Vi dobro znate da ja kada nešto jeste ne poričem, ali ni ne dodajem . Dotična je boga mi dosta pridodala. Dodala je i intimni odnos, a i vezu. Ako ona to što me je jednom zadovoljila smatra vezom , pa ona je svetski rekorder u vezama.

- A za prepiske na telefonu, pa šta je i tu sporno. Ne moram baš sad u sitna crevca da napišem šta sam hteo da kažem. Svakako sam imao neku nameru. Između ostalog imala je par drugarica koje su poprilično dobre i atraktivne. I svakako nije ni to bitno. Pa i da sam bio sa njom u vezi ja bih rekao . Ali nisam. Vidim da priča o nekim uslovima. Pa ja svakako ispunjavam poprilično uslova kod takvih, ali ona kod mene ne. Ponešto i mogu da imam sa devojkama sa koficijentom inteligencije ravnom bubašvabi, ali za vezu je kada sam ja u pitanju neophodno da u glavi ima ono što se zove mozak. Što kod dotične nije slučaj

