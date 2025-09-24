EVO KO JE ZAPRAVO DEČKO UROŠA STANIĆA! Dejana je pre devet godina preko noći zavolela cela Srbija, svi plakali zbog njegove životne priče, a sada voli muškarca
Tokom dana u Eliti 9 obelodanjena je prva muška gej veza.
Uroš Stanić i Dejan Ketić ozvaničili su svoj ljubavni odnos pred kamerama, a ubrzo su pali vreli dodiri, zagrljali i poljupci.
Ko je zapravo Dejan Ketić?
Iako vam možda na "prvu" Dejan ne izgleda poznato, njega je čitava Srbija upoznala pre devet godina u muzičkom programu "Ja imam talenat",
Njegovi stihovi rasplakali su mnoge, a Danica Maksimović, Rasta i Ana Nikolić obećali su ovom momku kroz suze veliku pomoć i podršku,
Tom prilikom Dejan je otkrio kako je rastao po hraniteljskim porodicama jer su ga njegovi roditelji napustili. On je svu svoju bol i životnu priču pretoči u reči pesme koja sada broji dosta miliona pregleda.
Podsećamo, Dejan je sada u vezi sa Urošem, a njihov odnos je već tokom prvog dana postao napet i pun uspona i padova.
