Tokom dana u Eliti 9 obelodanjena je prva muška gej veza.

Uroš Stanić i Dejan Ketić ozvaničili su svoj ljubavni odnos pred kamerama, a ubrzo su pali vreli dodiri, zagrljali i poljupci.

Ko je zapravo Dejan Ketić?

Uroš Stanić i Dejan Ketić prvi gej muški par Foto: Printscreen

Iako vam možda na "prvu" Dejan ne izgleda poznato, njega je čitava Srbija upoznala pre devet godina u muzičkom programu "Ja imam talenat",

Njegovi stihovi rasplakali su mnoge, a Danica Maksimović, Rasta i Ana Nikolić obećali su ovom momku kroz suze veliku pomoć i podršku,

Tom prilikom Dejan je otkrio kako je rastao po hraniteljskim porodicama jer su ga njegovi roditelji napustili. On je svu svoju bol i životnu priču pretoči u reči pesme koja sada broji dosta miliona pregleda.

Podsećamo, Dejan je sada u vezi sa Urošem, a njihov odnos je već tokom prvog dana postao napet i pun uspona i padova.

