Dejan Ketić porazgovarao je sa Anastasijom Brčić o svom ljubavnom životu i tom prilikom istakao je da mu je Uroš Stanić četvrti muškarac u životu, što mu Anastasija nije poverovala.

- Je l' si ti ikada bio sa muškarcem? - upitala je Anastasija.

- Da, ali nisam bio u vezi - rekao je Dejan.

- Nego? - upitala je Anastasija.

- Plati, pa se klati. Imao sam tri muškarca i on mi je sad četvrti - rekao je Dejan.

Uroš Stanić i Dejan Ketić prvi gej muški par

- Ajde zakuni se u Boga - rekla je Anastasija.

- Neću, to je protiv Boga - rekao je Dejan.

- Eto, znači lažeš - rekla je Anastasija.

