Dejan Ketić plaćao za intimne odnose sa muškarcima
DEJANU SE ZAPRAVO POSREĆILO! Pre Elite plaćao za intimne odnose sa muškarcem, a sada će Uki da ga voli besplatno: Hit scena u rijalitiju (VIDEO)
Dejan Ketić porazgovarao je sa Anastasijom Brčić o svom ljubavnom životu i tom prilikom istakao je da mu je Uroš Stanić četvrti muškarac u životu, što mu Anastasija nije poverovala.
- Je l' si ti ikada bio sa muškarcem? - upitala je Anastasija.
- Da, ali nisam bio u vezi - rekao je Dejan.
- Nego? - upitala je Anastasija.
- Plati, pa se klati. Imao sam tri muškarca i on mi je sad četvrti - rekao je Dejan.
Uroš Stanić i Dejan Ketić prvi gej muški par Foto: Printscreen
- Ajde zakuni se u Boga - rekla je Anastasija.
- Neću, to je protiv Boga - rekao je Dejan.
- Eto, znači lažeš - rekla je Anastasija.
