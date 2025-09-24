Slušaj vest

Darko Lazić došao je na promociju pesme Tijane Matić, sestre, svoje supruge Katarine.

Pored Darka i Katarine na promociju je došla i njegova bivša žena Ana Sević sa mužem Danijelom.

- Mi smo familija, Ana Sević, Danijel, Kaća, ja, kuma Andreana Čekić,Kaćine sestre. Mi smo normalni ljudi, jako se lepo družimo, svi smo srećni. Na vašaru je bilo divno. Šabački vašar je tradicija, to je nešto posebno i drugačije. Od malih nogu idem na vašar - rekao je Darko, a onda otkrio da postoji mogućnost da im Ana krsti drugo dete, ako dobiju.

- Ana Sević će biti kuma sledećem detetu, ako Bog da, što da ne - dodala je Katarina.

Prestao da pije

Darko Lazić prestao je da pije, a od kako je doneo odluku, nije probao ni kap alkohola.

- Ne pijem ni mala. Ja mislim da sam ja svoje popio. Ima ko će da pije za mene - istakao je.

Kurir / Blic

