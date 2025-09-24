"SVAKO JUTRO SE ISPLAČEM ZBOG RADETOVE SMRTI" Rada boluje od teške bolesti, a sada otkrila kako joj protiču dani: Imam metastaze
Rada Vasić, majka Ane i Ivane Nikolić je nakon smrti supruga Radeta Vasića saznala da boluje od opake bolesti, te su izazovi sada svakodnevni, dok se bori da ozdravi.
Rada je iskreno pričala o tome šta se trenutno dešava sa njenim zdravljem, ali i da deca pate za ocem Radetom koji je preminuo pre pola godine kao i prvog dana, te se trudi i da zbog njih bude jaka.
- Mnogo ljudi mi se javilo jer su se uplašili nakon što se pojavila vest da sam i ja preminula. Zvale su me komšije, familija, nema ko se nije oglasio. Neka stranica na Fejsbuku su to napisala, ljudi su se isprepadali. Evo kao što vidite, tu sam i živa sam i zdrava. Ako mi je umro Rade, ne bi trebalo Bog valjda i mene da uzme mojoj deci. Lečim se non stop, imam metastaze i lečim se. Oko mene su svi lekari i zaista me cene i poštuju zahvaljujući mojoj deci.
Tuguje zbog Radeta
Žalili su mog Radeta za života, evo sada su tu i za mene. Mnogo godina smo na televiziji, ljudi nas cene i vole naš kraj. Dolaze ljudi uvek i kad god neko dođe, nikoga nikada nisam isterala - rekla je Rada, pa se osvrnula na to što se priča da je ne posećuju sva deca:
- Nije tačno da je uvek jedna ćerka tu. Sve ćerke su po kući, otkako je Rade umro, mi se ne razdvajamo. Deca su uvek uz mene ali i zetovi. Pola godine smo dali Radetu, svi su zaista bili tu, a ako meni bude bolje, naravno da ću i da putujem i da ćemo da idemo svuda van Srbije i da malo putujemo što se kaže.
Za sve ljude koji se čude u šta smo ulagali i gde su nam pare od rijalitija, moram da kažem da sam ja uvek radila na crno po belom svetu. Mi smo napravili kuću, školovali smo decu i sva deca su nam zaposlena. Sve rade ili ovde u Srbiji ili preko. Ćerke rade, a sin svira i uvek donese novac. Iako je Rade preminuo, ja sam ta koja se pita u ovoj kući za sve. Iako je sin oženjen, on dođe i uvek me pita za sve, to se zove poštovanje. Moje ćerke ne puše ni cigarete ispred mene. Toliko nas cene i poštuju da nikad nisu bili opušteni toliko pored nas.
Ima metastaze
Rada tvrdi da ujutru ima mali ritual, kada ustane isplače se dobro zbog Radeta koji više nije tu, pa nastavi dalje u dan.
- Otkako je Rade otišao moj sin je dobio šećer, a ćerka infarkt. To su bili strašni trenuci. Hrabra sam koliko god mogu da budem i nekako se trudim da me nikad ne vide neraspoloženu i da me vide kako plačem.
Vode me deca po lekarima, ja kad ustanem ja se isplačem i posle nastavim dalje u dan. Trudim se da nikad ne vide da se ne bi rastužili. Uvek imamo i stolicu kad ručamo koja se ne dira i tu niko ne sedi za stolom jer je uvek sedeo Rade. To se poštuje i tako je kako je - rekla je Rada.
