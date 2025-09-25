Slušaj vest

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na autoputu kod Geneksa, u blizini beogradske Arene. Darko Lazić i Katarina vraćali su se sa promocije nove pesme njene sestre Tijane Matić, Darkove svastike, kada su doživeli saobraćajnu nesreću. U sudaru je učestvovao autobus i auto, prilikom čega je auto potpuno smrskan.

Darko je vozio, dok je Kaća bila na mestu suvozača. Hitna pomoć oboje je odmah prevezla na VMA, gde su zbrinuti i ušiveni. Iako su svesni, zadobili su ozbiljne povrede, a Darka su izvlačili iz vozila. 

Darko je udario u autobus, a od siline udarca se zakucao u bankinu. Jedna od guma njegovog automobila odletela je čak 70 metara. Vatrogasci su odmah stigli i izvukli pevača i njegovu suprugu iz smrskanog automobila, dok je Hitna pomoć oboje prevezla na VMA gde su zbrinuti.

Darko Lazić opet imao udes Izvor: Kurir

Darko se trenutno nalazi na VMA, gde mu rade analize i CT glave. Pevač se žalio na bolove u glavi i ima posekotine, ali je komunikativan i razgovara sa policijom koja je prisutna.

viber_image_2025-09-25_06-41-44-339.jpg
Foto: Kurir

On je zadržan na VMA radi daljeg ispitivanja, a prema informacijama Telegrafa, stanje mu je stabilno i sarađuje sa nadležnima. Katarina je smeštena u bolnicu u Zemunu, takođe se žali na bolove u glavi i ima posekotine, ali ona nije u istoj bolnici sa Darkom. Lekari prate njeno stanje, a oba supružnika su pod medicinskim nadzorom.

viber_image_2025-09-25_06-41-50-969.jpg
Foto: Kurir

