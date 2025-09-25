Slušaj vest

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu, u blizini beogradske Arene. Darko se trenutno nalazi na VMA, gde mu rade analize i CT glave. Pevač se žalio na bolove u glavi i ima posekotine, ali je komunikativan i razgovara sa policijom koja je prisutna.

On je zadržan na VMA radi daljeg ispitivanja, a prema informacijama Telegrafa, stanje mu je stabilno i sarađuje sa nadležnima.

Katarina je smeštena u bolnicu u Zemunu, takođe se žali na bolove u glavi i ima posekotine, ali ona nije u istoj bolnici sa Darkom. Lekari prate njeno stanje, a oba supružnika su pod medicinskim nadzorom. 

Darko Lazić opet imao udes Izvor: Kurir

Zabio se u autobus

Darko je vozio automobil, dok je Katarina bila na mestu suvozača. U udesu je učestvovao i autobus i autmobil koji je potpuno smrskan. Vatrogasci su ga morali izvući iz vozila, dok su oboje hitno prevezeni u bolnicu.

viber_image_2025-09-25_06-41-44-339.jpg
Foto: Kurir

Pre nesreće, Darko i Katarina uživali su u druženju sa Katarininom sestrom Tijanom Matić, Darkovom svastikom, ali i Darkovom bivšom suprugom Anom Sević i njenim mužem Danijelom. U šali su komentarisali da bi Ana mogla biti kuma njihovom narednom detetu.

kurir.rs/telegraf

Ne propustiteStarsJEZIVA SCENA SA MESTA NESREĆE DARKA LAZIĆA: Vatrogasci izvlače pevača i ženu iz smrskanog automobila (VIDEO)
collage.jpg
StarsDARKO LAZIĆ I KAĆA DOŽIVELI SAOBRAĆAJKU! Zakucao se u autobus, vatrogasci izvlačili pevača iz auta, guma letela 70 metara (FOTO/VIDEO)
darko copy.jpg
Stars"GODINU I PO DANA SAM BIO NEPOKRETAN" Darko Lazić se prisetio udesa iz kog je jedva ostao živ: Nisam znao da li ću opet hodati! Otkrio da li i dalje trpi bolove
screenshot-11.jpg
StarsISPOVEST DARKA LAZIĆA O TRAUMAMA NAKON UDESA: Počupao sam sve sa sebe, potpisao sam na svoju odgovornost... Slali su moje slike dok se raspadam, znam i ko
screenshot-12.jpg