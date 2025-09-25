Slušaj vest

Darko Lazić i njegova supruga doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na auto-puru, kod Galenike. Darko je vozio automobil, dok je Katarina bila na mestu suvozača. U udesu je učestvovao i autobus i autmobil koji je potpuno smrskan. Vatrogasci su ga morali izvući iz vozila, dok su oboje hitno prevezeni u bolnicu.

On je zadržan na VMA radi daljeg ispitivanja, stanje mu je stabilno i sarađuje sa nadležnima. Pevač je posle udesa prevezen u Vojnomedicinsku akademiju, gde su mu urađene analize i CT glave. Pevač se žalio na bolove u glavi i ima posekotine, ali je komunikativan i razgovarao je sa policijom.

Darko Lazić posle udesa obišli najbliži Izvor: Kurir

Na VMA je odmah stigla i njegova kuma Andreana Čekić, koja je prva pritrčala da pomogne Darku, koji se pridržavao za nju dok je ulazio u bolnicu.

Kaća u Zemunskoj bolnici

Katarina je smeštena u bolnicu u Zemunu, takođe se žali na bolove u glavi i ima posekotine, ali ona nije u istoj bolnici sa Darkom. Lekari prate njeno stanje, a oba supružnika su pod medicinskim nadzorom.