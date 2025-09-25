Slušaj vest

Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu, u blizini beogradske Arene. Darko se trenutno nalazi na VMA, gde mu rade analize i CT glave. Pevač se žalio na bolove u glavi i ima posekotine, ali je komunikativan i razgovara sa policijom koja je prisutna.

Katarina je smeštena u bolnicu u Zemunu, takođe se žali na bolove u glavi i ima posekotine, ali ona nije u istoj bolnici sa Darkom.

Kako Kurir saznaje, nakon svih obavljenih pregleda u Zemunskoj bolnici, Katarina Lazić je bila zadržana par sati nakon čega su joj konstatovane lake telesne povrede ruke , zatim je puštena kući.

Prema informacijama koje je Kurir dobio, Katarina se oseća bolje. 

