Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na auto-put
KURIR SAZNAJE! Katarina Lazić nakon nesreće, puštena kući, evo kako se sada oseća!
Pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić doživeli su tešku saobraćajnu nesreću na auto-putu, u blizini beogradske Arene. Darko se trenutno nalazi na VMA, gde mu rade analize i CT glave. Pevač se žalio na bolove u glavi i ima posekotine, ali je komunikativan i razgovara sa policijom koja je prisutna.
Katarina je smeštena u bolnicu u Zemunu, takođe se žali na bolove u glavi i ima posekotine, ali ona nije u istoj bolnici sa Darkom.
Kako Kurir saznaje, nakon svih obavljenih pregleda u Zemunskoj bolnici, Katarina Lazić je bila zadržana par sati nakon čega su joj konstatovane lake telesne povrede ruke , zatim je puštena kući.
Prema informacijama koje je Kurir dobio, Katarina se oseća bolje.
Darko Lazić posle udesa
