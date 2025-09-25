Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći, noćas oko jedan sat posle ponoći, kod isključenja za Arenu, povređen je pevač Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić, a po nalogu tužioca Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu njemu je uzeta krv i urin na analizu.

Kako nezvanično saznajemo od izvora bliskih pevaču, Darko se posvađao se sa ženom i zato je dodao po gasu i krenuo da obilazi i zakuca se u autobus. Ima 24 kopče na glavi, a ona je bila u Zemunskoj bolnici ruku je povredila. Posvađali su se jer je on pio na promociji i tamo su se već zakačili, pa je besan seo za volan i dao po gasu.

Darko Lazić posle udesa obišli najbliži Izvor: Kurir

Samo nekoliko sati pre udesa, Darko i Katarina su uživali u druženju sa Katarininom sestrom Tijanom Matić, Darkovom svastikom, kao i Darkovom bivšom suprugom Anom Sević i njenim mužem Danijelom. U šali su komentarisali da bi Ana mogla biti kuma njihovom narednom detetu.

Zakucao se u autobus

Poznati estradni umetnik, "zakucao" se u autobus "Ikarbus" u kom srećom nije bilo putnika već samo vozač R.M. (65)!

Nezvanično, Lazić je bio za volanom "mercedes" koji je u vlašništvu jedne lizng kuće. Na mestu suvozača bila je njegova supruga Katarina.

Darko Lazić opet imao udes Izvor: Kurir

- Darko Lazić išao je iz pravca Gazele ka Šidu i bili su u srednjoj kolovoznoj traci. U jednom trenutku Lazić je prelazio u desnu saobraćajnu traku (takozvanu isključnu) u pravcu Omladinske brigade i tom prilikom prednjim levim delom vozila udario u zadnji deo autobusa. Za volanom autobusa "Ikarbus" bio je R. M. (65) koji srećom nije povređen i koji je takođe prelazio u desnu isključnu traku. Od siline udarca "mercedes" u kom je bio Lazić sa suprugom odbio se i udario u bankinu. Laziće su izvačili vatrogasci. Oni su sve vreme bili svesni - rekao je izvor.

Uzeti krv i urin na analizu

Povodom ove nesreće obavešten je tužilac Trećeg OJT koji je naredio da se vozila izveštače, a da se od vozača uzme krv na analizu. Laziću su konstatovane lake telesne povrede na VMA-a, dok je Katarina prevezena u KBC "Zemun". I "mercedes" i autobus prevezeni su na saobraćajno-tehničko veštačenje, preneli su mediji.

Pušteni na kućno lečenje



