Pokušao sebi da oduzme život

Davao sam sebi šansu. Vozio sam i rekao sam sebi šta bude biće. Zatvorio sam oči i čekao sam da negde udarim. Bio sam toliko pijan da sam rekao ili, ili. Stvarno sam mislio ako umrem da ću ponovo videti svog oca. Sanjao sam ga svaku noć, svaku noć sam pričao s njim. U sobi gde je on spavao bio je dušek, on je krvario na sve strane i ceo dušek je bio krvav kad je on umro. Ja sam svaku noć išao o ljubio taj krvavi dušek. Stvarno sam hteo da umrem da bih bio ponovo s njim.