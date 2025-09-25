"PRST VIŠE NE RADI, ALI RUKA I DALJE RADI" Vuk Mob objavio fotografiju na društvenim mrežama i zabrinuo fanove (FOTO)
Poznati reper Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob zabrinuo je svoje fanove, kada je na svom Instagam nalogu podelio fotografiju ruke, koja je cela u podlivima.
"Prst više ne radi, ali bar je ruka ostala" Napisao je kratko Vuk.
Pokušao sebi da oduzme život
Poznati reper Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob, nedavno je u svojoj velikoj ispovesti otvoreno govorio o najtežim životnim momentima, periodu kada je ostao bez oca.
Davao sam sebi šansu. Vozio sam i rekao sam sebi šta bude biće. Zatvorio sam oči i čekao sam da negde udarim. Bio sam toliko pijan da sam rekao ili, ili. Stvarno sam mislio ako umrem da ću ponovo videti svog oca. Sanjao sam ga svaku noć, svaku noć sam pričao s njim. U sobi gde je on spavao bio je dušek, on je krvario na sve strane i ceo dušek je bio krvav kad je on umro. Ja sam svaku noć išao o ljubio taj krvavi dušek. Stvarno sam hteo da umrem da bih bio ponovo s njim.
Ponovo slobodan
Poznati reper Vuk Mob i njegova partnerka Aleksandra stavili su tačku na svoju vezu koja je trajala više od godinu dana.
Iako o svom privatnom životu retko govori, Vuk je krajem prošle godine podelio zajedničku fotografiju sa devojkom, ali nikada nije želeo detaljno da priča o njihovom odnosu. Sada je Aleksandra otkrila da više nisu zajedno.
