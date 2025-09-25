Slušaj vest

Branka Lazić, majka folkera Darka Lazića, oglasila se nakon jezive saobraćajke koju su noćas imali Darko Lazić i njegova supruga Katarina. Branka je vidno potresena, a kako kaže, i Darko i Kaća se osećaju dobro.

- Ne ponovilo se više. Dobro su oboje, hvala Bogu, to mi je jedino bitno, šta da vam kažem, šta... Ne mogu ni da pričam, samo kad su oboje dobro - rekla je Branka, koja je krenula da plače.

- Ne znam više šta da kažem... Bitno mi je samo da su živi, ništa drugo...

Prve slike nakon saobraćajke

Darko Lazić je nakon udesa završio na VMA, dok je Kaća prebačena u Zemunsku bolnicu. Lazić je imao ozbiljnu povredu glave, a nakon pregleda on je pušten iz bolnice. Lazića po napuštanju VMA, a on je bio u svesnom stanju i sa zavojima na glavi i posekotinama na licu.

Darko Lazić i Katarina vraćali su se sa promocije nove pesme njene sestre Tijane Matić, Darkove svastike, kada su doživeli saobraćajku. U sudaru je učestvovao autobus i auto, prilikom čega je auto potpuno smrskan.

Lazić je vozio auto

Kola hitne pomoći oboje su odmah prevezli na VMA na ušivanje. Oboje su svesni, ali sa velikim povredama. Darka su izvlačili iz automobila, sekli su njegova vrata, a onda ga izvlačili.

Nekoliko minuta vatrogasci su ga dozivali i rekli mu da ne zatvara oči. Stavili su mu kragnu i uvili glavu. Samo nekoliko sati pre udesa, Kaća i Darko bili su nasmejani u društvu njene sestre, kao i Darkove bivše žene Ane Sević i njenog muža Danijela.